El Real Madrid y sus problemas frente a la racha de Osasuna: los rojillos, primera piedra de toque en la recuperación de la crisis

La mejor manera para superar una crisis de resultados es reencontrarse con la victoria y el Real Madrid está inmerso en una muy importante. Desde el inicio de la temporada el conjunto blanco ha mostrado la imagen de ser un equipo vulnerable, pero la calidad de los jugadores había sido suficiente para sacar adelante los partidos. Sin embargo, cuando el juego no acompaña y la calidad no llega, no se pueden esperar milagros.

Tras la derrota ante el Lille el 2 de octubre, el Real Madrid está viviendo un mes para olvidar. Ante el Borussia Dortmund volvió el equipo de las remontadas, pero ante el Barça y el Milan sufrieron dos derrotas que han hecho mucho daño en el cuerpo técnico y la plantilla madridista.

El Real Madrid tendrá la oportunidad de resarcirse el sábado a las 14:00 hora peninsular en el Santiago Bernabéu. Ante su afición los jugadores quieren demostrar que están comprometidos con la situación que atraviesan y quieren darle la vuelta a esta dinámica.

Bellingham y Mbappé, cabizbajos tras la derrota ante el Milan en la Champions Reuters

"Hemos hablado y hemos analizado la situación. Pensamos que hemos encontrado la solución, pero esto es sólo la teoría. Mañana hay que actuar. Veo al equipo unido, motivado y consciente de lo que está pasando. Hemos encontrado la solución", admitía Carlo Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido.

El italiano ha estado en el foco de las críticas tras sus planteamientos y sus cambios en los últimos partidos, pero se ve con fuerza de revertir la situación que atraviesa el equipo. Con la experiencia que tiene a sus espaldas, sabe que en estos momentos no es momento de hablar, sino de actuar: "Estoy convencido de que lo que hemos hablado lo vamos a llevar a la práctica, que no se va a quedar en palabras. El problema está detectado, pero ahora quiero ver una reacción".

En Valdebebas ha tenido lugar una charla entre el entrenador y la plantilla donde se han puesto los puntos sobre las íes para establecer las bases del cambio que necesita el equipo. El Club Atlético Osasuna será quien mida la capacidad de reacción de los blancos.

El conjunto rojillo ha hecho un arranque de temporada espectacular. En la transición de Arrasate a Vicente Moreno el equipo ha sacado adelante los partidos y se sitúan quintos en la clasificación, igualados a puntos con el Villarreal (aunque el submarino amarillo tiene un partido menos). Tras las dos últimas victorias consecutivas ante Real Sociedad y Real Valladolid, el conjunto navarro buscará asaltar el Bernabéu.

Osasuna 'desconfía' del Madrid

En el feudo blanco volverá el capitán del barco, Vicente Moreno. El técnico valenciano se ausentó del partido de Copa del Rey para ir a Masanasa y ayudar al pueblo tras la debacle que ha ocasionado la DANA. En el Bernabéu se volverá a sentar en el banquillo rojillo, para la alegría del club.

La dinámica del Real Madrid no engaña a Osasuna. "A pesar de que hayan perdido los dos últimos partidos, llevaban 42 encuentros sin perder, algo que ya habla de la dificultad que tiene este encuentro. No nos confiamos para nada por la situación del Real Madrid porque sabemos que es un gran equipo", reconocía el segundo entrenador, Dani Pendín.

En el Santiago Bernabéu habrá en juego más de tres puntos. Un nuevo tropiezo puede provocar que el público madridista incline su pulgar hacia abajo en relación al futuro de Ancelotti y que Florentino tome nota. En caso contrario, el partido puede suponer un punto de inflexión de cara al resto de la temporada.

Alineaciones probables

Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez; Militao; Rüdiger; Mendy; Camavinga; Valverde; Bellingham; Brahim; Mbappé y Vinicius.

Osasuna: Sergio Herrera; Bretones; Boyomo; Catena; Areso; Moncayola; Lucas Torró; Aimar Oroz; Bryan Zaragoza; Rubén García y Budimir.

Árbitro: Melero López

Estadio: Santiago Bernabéu

Hora: 14:00.