Benzema: "¿El Balón de Oro? Rodri no hace cosas en el campo que me levanten del sofá; Vinicius, sí"

La resaca del Balón de Oro sigue dejando rastro en forma de opiniones que van en apoyo de Vinicius. El madridista, al que se daba por hecho en todo el mundo que sería coronado en la gala de París, se quedó sin un premio que fue para Rodri. En el mundo del fútbol, muchas voces relevantes —desde Kroos hasta Ribéry— han cargado contra las votaciones del galardón. Karim Benzema, ganador en 2022, ha sido el último en hacerlo.

En una entrevista exclusiva con El Chiringuito, Benzema dio su opinión acerca de lo sucedido con Vinicius. El delantero francés, ahora en las filas del Al Ittihad saudí, abandonó el Real Madrid durante el verano de 2023 tras formar junto al brasileño los años anteriores una dupla letal en ataque. Ahora cree que el que fuera su compañero era el merecido ganador de este Balón de Oro.

“No quiero hablar de France Football o de Francia. Como ya he dicho, y no es solo de este año, cuando yo estaba en el Madrid también, Vinicius es un jugador que ha hecho mucho esfuerzo. No es solo meter goles. En la Champions que ganó el Madrid la temporada pasada, en cada partido fue determinante. Creo que no hay otro que lo merece más que Vinicius", empezó explicando Benzema.

De hecho, Benzema dio una razón de peso por la que él hubiera dado el Balón de Oro a Vinicius y no a Rodri. Del español dijo no tener "nada contra él" y que "es un gran jugador", pero hay un factor clave que le hace fijarse más en el fútbol del brasileño. "Estoy en el sofá, veo la televisión y [Rodri] no hace cosas que me haga decir 'uf'. Y Vinicius lo ha hecho más de una vez. Estoy un poco triste por él, merece el Balón de Oro", añadió de su excompañero.

Además, Benzema reveló que habló por mensajes con Vinicius tras conocerse que no iba a ganar el Balón de Oro. "Estuve hablando con él, le escribí. Tiene que estar fuerte en su cabeza para trabajar y un día ganarlo", señaló.

El ánimo del '7' del Real Madrid, como es lógico, era bajo en esos momentos: "Estaba triste, es normal. Es complicado cuando todo el mundo ve que eres el Balón de Oro y al final unas horas antes te dicen que no lo vas a ganar. Es muy complicado. Es un buen chico, va a trabajar y un día va a ganar", concluyó Benzema.