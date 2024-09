De Jong zanja la polémica sobre su salario y se sincera: "Ni me he negado a operarme ni cobro 37 millones de euros"

Frenkie de Jong y el FC Barcelona mantienen un matrimonio de interés mutuo. Media década después de su arribo en la Ciudad Condal, el jugador y el equipo todavía no se han encontrado. El primero sabe que debe ser precavido toda vez que ha sufrido tres lesiones en el mismo tobillo, acumula un largo proceso de inactividad y no ha cumplido con las expectativas.

El club, por su parte, es consciente de que debe recuperar al neerlandés para la causa toda vez que ha quedado demostrado la imposibilidad de traspasarlo. El futbolista, que lleva en el dique seco desde el último Clásico, con una Eurocopa perdida de por medio, ha roto su silencio a través de los medios oficiales de la entidad azulgrana. Procuró zanjar las polémicas que rodean su figura y trató el tema de su salario y la necesidad de pasar por el quirófano.

"Durante el proceso de recuperación me he mantenido en silencio. No es verdad que el club dijera que tenía que operarme y yo no quería. Porque toda la gente de la entidad, los servicios médicos y yo, hemos estado de acuerdo en que no operarme era la mejor opción. Ha sido un proceso muy duro porque mi pasión es el fútbol y cuando no puedes jugar y te pierdes partidos importantes con el Barça y la Eurocopa es difícil", remarca el neerlandés.

Durante la entrevista, el futbolista también desmintió las cantidades filtradas sobre su sueldo. "Dijeron muchas cosas sobre mí, que no quiero operarme y que me pagan mucho dinero. Cifras muy elevadas, como 37 millones y está muy, muy lejos de eso. No estoy cerca de cobrar eso, estoy muy lejos. Entiendo a la gente que se frustra porque piensa que estoy cobrando mucha pasta, dicen que tiene que operarse, pero él no quiere y está de vacaciones, no está entrenando, pero no es cierto".

El neerlandés también aprovecha para pronunciarse sobre cómo ha vivido el proceso de recuperación. "Ha sido duro, el tobillo es delicado, pero voy mejorando y estoy cerca de volver. Cada día, cuando te levantas de la cama, miras el tobillo a ver que tal, todo el día estás pensando en el tobillo, por eso mentalmente es un proceso duro porque el fútbol es lo que más me gusta".

De Jong espera estar disponible para Hansi Flick en los próximos días después de haberse incorporado a los entrenamientos grupales sin que las molestias en el tobillo le hayan perturbado. Deja atrás un periodo marcado por las adversidades. "Estoy recuperando la confianza de golpear fuerte, entrar en duelos, queda poco para volver con el equipo", zanja.