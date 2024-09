Ancelotti, sobre las quejas por el descanso del Atleti: "Lo entiendo, a nosotros también nos ha pasado contra ellos"

La previa del primer derbi madrileño de la temporada ha estado marcada por la diferencia de descanso entre ambos equipos. El Atlético ha tenido 48 horas menos para preparar el encuentro del Metropolitano, tras jugar este jueves en Balaídos contra el Celta (0-1). El Real Madrid, por su parte, disputó su último partido el martes ante el Alavés, en el Santiago Bernabéu (3-2). No es algo nuevo, aunque se cambien los papeles.

Así quiso reflejarlo Carlo Ancelotti en su comparecencia de prensa de este sábado, en Valdebebas. El italiano fue claro sobre las quejas del Atleti: "Sí, lo entiendo. Nos ha pasado a nosotros también muchísimas veces, la mayoría incluso contra el propio Atlético", dijo el técnico del Madrid para zanjar el tema.

Casi simultáneamente, Diego Pablo Simeone daba también su rueda de prensa. Al argentino, como parte perjudicada en esta ocasión, le preguntaban por lo mismo. Fiel a su estilo, dejó algún 'dardo' en el mensaje comedido que utilizó: "No mido absolutamente el tiempo. Aceptamos lo que hay. Cuando nos mandaron jugar contra el Bilbao, a nadie le importaba. No le importó a nadie lo que pasó en el primer partido. Nos da igual jugar cada dos días, cada tres dias, cada cinco días. Hay que gente que trabaja muy bien, hay que respetar su trabajo, porque lo hace muy bien".

Hubo más temas que tocar en la rueda de prensa de Ancelotti. El italiano confirmó que Camavinga estará en la convocatoria tras recuperarse de su lesión, pero no dio más pistas sobre cómo suplirá la baja de Mbappé. Además, no entró a valorar la polémica por los insultos racistas que rodea a Vinicius en cada visita al Metropolitano.

Amarillas por protestar

"Lo hemos hablado. Han sido demasiadas tarjetas por protestas en los últimos partidos. Hay que evitar mañana protestas innecesarias".

Camavinga, de vuelta

"Está disponible. Ha entrenado bien y está en buena condición. Puede jugar 90 minutos o 0 minutos".

Cambio de Bellingham

"La posición de Bellingham depende mucho de la estrategia que queremos hacer. Sin Mbappé, cambia un poco. Pero estamos acostumbrados a jugar sin él [Kylian], porque el año pasado estuvimos sin él y creemos que podemos suplir bien su ausencia".

Carlo Ancelotti, durante un entrenamiento del Real Madrid EFE

¿Racismo en las gradas?

"Mañana va a ser un espectáculo entretenido. Hay jugadores de gran nivel en ambos equipos".

Mejoría del Madrid

"El equipo ha mejorado aún los despistes de los diez minutos finales del último partido. Hemos visto un equipo más solidario, compacto y efectivo. Los goles han sido de calidad. Estamos por el buen el camino y el partido de mañana es una buena prueba para comprobarlo".

Evaluación del Atleti

"Un derbi siempre es especial. La evaluación del Atleti es que es un equipo que ha mejorado mucho respecto al año pasado, ha fichado jugadores muy buenos. Va a pelear hasta el final por esta Liga con nosotros y con el Real Madrid".

Cambio de esquema

"No me fijo mucho en el sistema. El 4-3-3 puede cambiar a un 4-4-2 con los mismos jugadores. No es que cambie por meter un centrocampista o un delantero más. No me fijo en esto. En lo que me fijo es que el equipo sea solidario y tenga compromiso".

Qué derbi espera

"Es bastante claro que es difícil, pero cada partido tiene su historia. Predecir lo que va a pasar mañana es complicado. Tenemos un plan que aprovechar y disfrutar, a ver si sale bien".

Vinicius, Balón de Oro

"Yo creo que sí. Fue el mejor por la efectividad que tuvo, sobre todo, en la Champions League, permitiéndonos ganarla. Yo creo que lo va a ganar y si no, no pasada nada. Seguimos, incluido él, hacia delante".

Derrotas en el Metropolitano

"Es un estadio muy complicado y hay que mejorar. Ya está. Cien por cien [hará mejorar]. Hay que evitar los errores que cometimos el año pasado. Es bastante obvio. La derrota nos hizo despertar, mejoramos defensivamente, y eso nos puede venir bien para mañana".

Insultos racistas en el derbi

"No hablamos ni opinamos de esto. Hablamos del partido, de prepararlo bien. A nivel general, la Justicia está tomando medidas. Es un tema del cuál no tenemos que preocuparnos. Hay otros organismos que se ocupan de esto, como es justo que sea".

Qué derbi le gusta más

"Todos los derbis son especiales. Depende de la cultura de cada país. Este se parece mucho al derbi de Roma porque las aficiones tienen mucha pasión y lo muestran en los partidos. En este sentido, es más tranquilo el derbi de Milán. El hombre del norte es más tranquilo que el hombre del sur (risas)".