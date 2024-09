Los límites salariales de La Liga 2024/2025: el Barça sube hasta los 426 millones pero sigue lejos del Madrid

LaLiga, como cada inicio de temporada, ha publicado su tabla de los límites salariales de Primera y Segunda División. La principal novedad llega en el FC Barcelona que ha pasado de 204 a 426 millones.

Pese a todo, el club azulgrana sigue excedido y continúa sin poder regirse por la norma 1/1. Su situación sigue siendo delicada. Tanto, que si no lo soluciona de aquí al 1 de enero, Dani Olmo dejará de estar inscrito para esa fecha.

El Real Madrid vuelve a liderar la tabla otro año más como el club con el límite salarial más alto. De los 727 millones que presentaba en el mercado invernal del último curso, en la campaña 24/25 sube a los 754. Los blancos siguen manteniendo una ventaja frente a los azulgrana y este año se encuentra en los 328 millones.

Límites salariales La Liga 24-25. null

El tercer equipo con más límite salarial sigue siendo el Atlético de Madrid. El club rojiblanco se sitúa en los 310 millones (siete más que en el último invierno) después de un mercado con muchas incorporaciones.

En términos generales, La Liga ha aumentado su límite salarial. A principios de 2024 se encontraba en los 2.539.492 y ahora está en los 2.608.092. El Betis, por ejemplo, ha entrado en el 'club de los 100' y ya son siete los equipos de Primera División con un límite salarial por encima de la centena de millones.

Sin embargo, su rival hispalense, el Sevilla, es uno de los clubes que viven en una situación más compleja. Han sufrido un gran revés salarial pasando de 152 a 2,5 millones de euros. Gastan en salarios mucho más de lo que se pueden permitir lo que deja en evidencia su delicado momento a nivel económico.

Cómo se calcula

El límite salarial se calcula utilizando únicamente parámetros financieros y contables, nada tienen que ver los resultados deportivos de cada equipo. El cálculo de todos los límites está regulado por las Normas de Elaboración de Presupuestos de Clubes y SADs, un documento aprobado por LaLiga y que explica punto por punto el cálculo.

La razón de imponer el límite salarial es garantizar la sostenibilidad de los clubes por lo que en esencia se basa en que los ingresos de cada equipo y los gastos tengan un equilibrio. Es este uno de los primeros motivos de la desigualdad entre equipos. Los clubes que cuenten con unos ingresos mayores (porque, por ejemplo, jueguen la Champions League) podrán tener un límite salarial mayor.

La cifra del límite salarial se obtiene restando a los ingresos los gastos derivados de acciones no deportivas, es decir, el límite impuesto por LaLiga fija la cantidad que cada equipo puede gastarse en el salario de los futbolistas, el cuerpo técnico, primas e indemnizaciones a jugadores, gastos en la cantera y otras secciones deportivas y cuantías como la amortización de los fichajes de cada futbolista o las comisiones a los representantes de jugadores.

La fórmula de cálculo es simple: Ingresos - Gastos no deportivos = Gastos deportivos (límite salarial).

Fuera del límite salarial de LaLiga quedan cuantías como el salario del personal del club no dedicado a labores deportivas, gastos de explotación o la compra de futbolistas, son los denominados gastos no deportivos. El cálculo anual corre a cargo de cada equipo, aunque LaLiga se encarga de verificarlo y corregirlo en caso de que no se adapte a la realidad.