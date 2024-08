Muere Sven-Goran Eriksson a los 76 años: le habían diagnosticado un cáncer en fase terminal

Sven-Göran Eriksson (Sunne, 1948) ha fallecido este lunes a los 76 años. El exentrenador sueco había sido diagnosticado el pasado mes de enero de cáncer de páncreas en fase terminal. Los médicos le aseguraron que, "en el mejor de los casos", le quedaría un año de vida.

El fútbol mundial está de luto por la pérdida de un mito de los banquillos, que empezó como entrenador en la década de los 70 en Suecia. Su último trabajo fue como director deportivo del modesto club IF Karlstad, cargo que dejó debido a su enfermedad. Eriksson fue el primer entrenador no británico en la historia de la selección de Inglaterra.

La historia de Eriksson conmocionó al fútbol mundial y recientemente se estrenó un emotivo documental en Prime Video el cual aprovechaba para despedirse de todos sus fans: "No se arrepientan. Sonrían. Gracias por todo, entrenadores, jugadores y público. Ha sido fantástico. Cuídense y cuiden su vida. ¡Y vívanla! Adiós", pronunció el sueco en un desgarrador mensaje. También desveló que quería descansar en unas "tranquilas aguas" en su tierra natal.

Eriksson se va con el deseo de que se le recordara como una persona positiva, "que intentaba hacer todo lo que podía". "Hasta ahora soy un hombre sano y enfermo. Decir que no tengo miedo a morir, supongo, es mentira. A veces se me pasa por la cabeza, pero trato de no pensar en ello. La vida también se trata de la muerte, tienes que aprender a aceptarla. Con suerte, al final la gente dirá: 'Sí, era un buen hombre', pero no todo el mundo dirá eso. Tuve una buena vida", añadía.

"Los médicos no saben desde cuándo estoy así. Puede ser un mes o un año. Ahora puedes engañar a tu cerebro. Ver lo positivo de las cosas y no dejarte llevar por la adversidad, porque ésta es, por supuesto, la mayor adversidad a la que me he enfrentado. Pero puedo hacer algo bueno con ello", decía también sobre su enfermedad.

"Al final todo ha ido muy rápido. Esta mañana falleció en su casa, rodeado por su familia", dijo a SVT su agente, Bo Gustavsson, anunciando la muerte de Eriksson. Desde que hizo pública su enfermedad, 'Svennis', como se le conocía en Suecia, recibió varios homenajes públicos, tanto en su país como en otros donde había entrenado, tales como Reino Unido e Italia.

Tras ganar la liga y una Copa de la UEFA con el Gotemburgo sueco, dio el salto al Benfica, con el que logró tres ligas y de ahí pasó a Italia, donde desarrolló la mayor parte de su carrera en clubes como el Roma, Fiorentina, Sampdoria y Lazio, con el que obtuvo una liga, varias copas y otra UEFA.

Eriksson pasó también por el fútbol inglés (Manchester City, Leicester) y fue el primer técnico no británico que dirigió a la selección inglesa. También estuvo al frente de los conjuntos nacionales de México, Costa de Marfil y Filipinas, además de probar en las ligas china y tailandesa.