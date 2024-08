Cae el techo de cristal del arbitraje español: Marta Huerta dirigirá un partido masculino en Segunda

Burgos amanece con el cielo encapotado y bajo una amable temperatura en plena canícula. Una clásica postal del verano burgalés. En la ciudad se respira tranquilidad, la calma propia antes de que se desate la tormenta este domingo en El Plantío (19:30 horas) cuando el Burgos desprecinte ante el Cartagena una nueva edición de La Liga Hypermotion -Segunda División-.

La adaptación de los nuevos fichajes, el estado de forma del rival, la exigencia de una categoría que aglutina clubes históricos... son los temas de conversación de las tertulias de bar de los aficionados, que por supuesto no están exentas de quién impartirá justicia. Es aquí cuando el diálogo da un giro de 180 grados porque, por primera vez, una mujer arbitrará un partido de profesional de fútbol masculino en España.

Marta Huerta de Aza. Ella será la primera árbitra principal. Su nombre penetra en cada conversación antes de que ella dé el visto bueno y el balón eche a rodar en El Plantío. Se encontraba sola cuando el pasado mes de junio recibió la noticia que cambiaría su vida arbitral. Ascendía a Segunda División y se convertía en la primera mujer designada para dirigir partidos de La Liga.

Se encontraba sola, necesitaba un abrazo. Así que, con los ojos vidriosos, fue al lugar de trabajo de su marido para recibirlo. Una escena que fue el preludio de lo que le espera a Marta Huerta de Aza a partir de este domingo. "He luchado por esto. Nunca me imaginé que pudiera llegar hasta aquí. Ya era un logro pasar de arbitrar fútbol 7 a fútbol 11. Esto no lo hubiera imaginado ni en mis mejores sueños", relata a medios oficiales de la Federación.

Su ascenso hasta la élite ha sido fulgurante. A Marta Huerta le picó el interés por el arbitraje cuando una persona se encuentra en efervescencia existencial, en plena adolescencia. A los 15 años se inscribió en el colegio de árbitros de Palencia y años más tarde debutó como asistente en Tercera en El Plantío, casualidad o destino, donde este domingo lo hará como árbitra principal.

Dos décadas dedicada al arbitraje

Para la temporada 2013/2014, Marta se trasladó a Canarias y, después de inscribirse en el colegio tinerfeño, alcanzó sus principales logros profesionales. Saquen papel y bolígrafo. Ascenso a la máxima categoría del fútbol femenino español en 2017. Designada para la final de la Copa de la Reina 2018 y de las Supercopas 2020 y 2022. Asignación para dirigir partidos de la Europa 2022 y Mundial 2023. Todo en categoría femenina.

"Tengo al corazón dividido, porque Palencia siempre ha sido no mi casa, mi ciudad, pero cuando llegué a Tenerife me abrieron las puertas de tal manera que la siento como si fuera mi casa. Y bueno, son doce años ya también los que llevo aquí y he conseguido los mayores éxitos de mi vida".

A sus 34 años, Marta lleva dos décadas -más de media vida- dedicada al arbitraje, una profesión masculinizada en la que ha ido rompiendo barreras hasta llegar a El Plantío. "Es anecdótico que yo sea la primera, alguien tiene que serlo. Dentro de muy poco estaremos compartiendo categoría más mujeres porque hay una cantera muy buena que viene pisando fuerte por detrás", explica.

En su recorrido ha dejado un camino de "locuras", como ella misma denomina, para compaginar su trayectoria profesional con la académica. "He hecho de todo. He llegado a estar un domingo a las nueve de la noche de cuarta árbitra en A Coruña y coger dos vuelos a las cinco de la mañana para dar clase esa misma mañana".

Árbitra, madre y profesora

En 2021 nació Valeria y Marta tuvo que afrontar un nuevo desafío de vida y de agenda, conciliar la maternidad con el arbitraje. "Tenía muy claro que no quería arbitrar cuando me quedara embarazada. En el momento que lo supe se lo transmití al Comité y luego a nivel internacional. Lo primero era mi salud y la de mi bebé. El fútbol ya vendría más adelante".

Marta entiende que se hable de ella en las tertulias de este fin de semana en Burgos. "Para la gente puede ser novedoso, pero para mí es más común de lo que se puede imaginar. No he ido ascendiendo por ser mujer, tampoco he sentido un trato diferente por mi género. Solo tengo palabras de agradecimiento a todos los actores que engloban el fútbol".

Marta Huerta de Aza. Su nombre escucha en cada conversación este fin de semana y retumbará para siempre en la historia del arbitraje español. Es la primera árbitra principal en dirigir un partido de fútbol profesional masculino. Ha roto el techo de cristal.