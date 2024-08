El City más cerca de conocer la sentencia que puede descenderle: septiembre, mes clave

La resolución sobre la posible sanción al Manchester City por unas supuestas irregularidades en las reglas de la Premier League está cada vez más cerca de conocerse. Cualquier escenario es posible y se espera que a comienzos de 2025 haya una decisión final.

Según adelantó 'The Times' a partir de este próximo mes de septiembre va a comenzar la audiencia por las supuestas 115 violaciones del 'Fair Play' del campeonato inglés. Se esperaba que la comisión independiente comenzara en noviembre, pero fuentes con conocimiento del caso han dicho que ahora debe comenzar a mediados o finales de septiembre, a menos que haya más retrasos legales, según apunta el medio británico.

La audiencia está programada para durar diez semanas, y se espera que los miembros de la comisión emitan su veredicto a principios de 2025. El resultado del caso legal separado del City presentado contra las reglas de transacciones de partes asociadas (APT) de la Premier League se revelará en las próximas dos semanas, lo que permitiría que la audiencia de los 115 cargos se lleve a cabo antes.

El City se enfrenta a la amenaza del descenso de la Premier League si se prueban los cargos más graves en su contra. Las presuntas violaciones de las reglas incluyen no proporcionar información financiera precisa durante nueve temporadas distintas, no proporcionar detalles completos del pago del exentrenador Roberto Mancini durante las cuatro temporadas que estuvo en el club de 2009 a 2013, y no proporcionar detalles completos de la remuneración de los jugadores, incluida la del centrocampista Yaya Touré, durante seis temporadas de 2010-11 a 2015-16.

La versión del club

El City siempre ha negado haber actuado mal y dice que tiene "pruebas irrefutables" que los absolverán. Han contratado a Lord Pannick KC para liderar la defensa del club contra los cargos, apunta 'The Times'.

De momento, esta temporada ha reducido su inversión en fichajes. Tan solo ha contratado a Savinho, que realmente era de su propiedad, pero no ha realizado más movimientos. Guardiola parece no estar dispuesto a renovar su contrato que expira en junio de 2025. Se avecinan tiempos difíciles en el Manchester City.