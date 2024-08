Dani Olmo y Julián Álvarez, las alternativas de Barcelona y Atlético para intentar el asalto a La Liga

Al galope entre la Eurocopa y los Juegos Olímpicos se mueve, en un segundo plano, opacado por dos eventos mastodónticos, el agitador principal de la actualidad deportiva cada verano. Al mercado de fichajes los focos no le alumbran con la misma intensidad que en años anteriores. Más allá del traspaso de Mbappé al Real Madrid, ninguna operación ha trascendido más allá. Esto no significa que no se estén cociendo y realizando movimientos.

Precisamente, para potenciar sus equipos y recortar distancias con el club blanco en la carrera por La Liga. La maquinaria de ambos equipos se ha puesto el mono de trabajo y están a punto de precintar sus acometidas más ambiciosas. Dani Olmo y Julián Álvarez. El primero está cerca de vestir de azulgrana, mientras que el segundo aglutina todas las papeletas para hacerlo de rojiblanco.

La capital catalana apunta a ser el cobijo -otra vez- de Dani Olmo. El actual jugador del Leipzig inició su relación el balón en la Ciudad Condal. A los nueve años pasó del Espanyol al FC Barcelona y en las categorías inferiores permaneció siete años hasta que decidió emigrar a Croacia, en concreto al Dinamo de Zagreb. Allí se estableció durante poco más de un lustro, el tiempo que se demoró el Leipzig en fijar sus miradas sobre el mediapunta español.

Dani Olmo celebra su gol ante Francia. REUTERS

Tras media década coronando puertos en Alemania, especialmente en la última Supercopa alemana en la que anotó un triplete al Bayern en su estadio, le ha llegado la hora de volver a casa. Deco, director deportivo del FC Barcelona, se encuentra en el país teutón donde tendría un acuerdo verbal con el club alemán cerrado en 55 millones de euros fijos y siete variables.

Además, Deco ya habría mantenido reuniones con el padre y agentes del jugador. Por lo tanto, se espera que en las próximas horas quede todo sellado y el futbolista viaje a Barcelona y pase el pertinente reconocimiento médico antes del anuncio oficial. La Eurocopa ha encumbrado a un mediapunta capital para la Selección y cuyo vínculo con el Leipzig se extendía hasta 2027.

Olmo para superar una frustración

Tras el jarro de agua fría de Nico Williams, el Barcelona está apostando todo a Dani Olmo. Será el primer refuerzo para la 24-25, tras la firma del joven Pau Víctor por algo menos de tres millones procedente del Girona, tras jugar la temporada pasada en el filial azulgrana. En la capital española no andan con los brazos cruzados. El Atlético de Madrid se ha convertido en uno de los principales agitadores del mercado español.

Ya ha acometido un gran fichaje, el de Le Normand, central titular de la España campeona de Europa. 35 millones de euros fijos y cinco en variables tienen la culpa de que el defensa viaje de San Sebastián a Madrid. Lo realiza en compañía de Sorloth, con quien coincidió durante dos temporadas en la Real Sociedad. También por una cantidad cercana a los 40 millones entre fijos y variables.

Julián Álvarez celebra su gol anotado ante Canadá en la Copa América. REUTERS.

No obstante, todavía no han puesto la guinda a su pastel. La están cocinando a fuego lento en las entrañas del Metropolitano. Julián Álvarez, delantero suplente del Manchester City, estaría cerca de unirse a la disciplina de Simeone. Cabe recordar que en la Premier no existen las cláusulas de rescisión y el valor de mercado del argentino alcanza los 90 millones de euros.

Se antoja una empresa difícil para la entidad colchonera, que trabaja minuciosamente a la hora de trazar la estrategia. En primer lugar, la expedición argentina en el Atlético, con Simeone a la cabeza, tantearon al delantero. El PSG entró en la ecuación, con mayor fuerza económica que los rojiblancos, cuyo principal argumento reside en convertirle en abanderado de su proyecto.

La operación podría cerrarse alrededor de los 70 millones de euros, pero estaría siempre supeditada a la venta de Samu Omorodion al Chelsea por una cantidad cercana a los 45 'kilos'. Dani Olmo y Julián Álvarez, las alternativas de FC Barcelona y Atlético de Madrid para asaltar el título liguero.