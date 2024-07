Celebración España por la Eurocopa hoy, en directo | 'La Roja' ya está en Cibeles para ofrecer al público la copa de campeones de Europa

A través de las redes sociales, la Selección Española ha confirmado que Aitana será una de las artistas invitadas en la gran fiesta de esta noche. Sin embargo, a través de su cuenta de Instagram, la catalana ha confirmado que no va a dar un show como tal. "Me llamaron esta mañana. Esto va a ser lo más improvisado de mi vida, no he probado sonido ni nada de nada. Una canción así divertida sí cantaré", ha confirmado la cantante.