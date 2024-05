El lío de Marciniak: el árbitro que 'anuló' un gol al Bayern en el tramo final y añadió 15 minutos

Real Madrid

El Real Madrid se clasificó para la final de la Champions League tras remontar al Bayern de Múnich, pero lo hizo con cierta tensión. El final del partido estuvo marcado por las revisiones del VAR y por la intervención del colegiado Szymon Marciniak. El árbitro polaco tuvo un papel controvertido en los últimos instantes de la semifinal.

Szymon Marciniak acaparó los focos en una de las jugadas finales por no dejar continuar una acción en el minuto 103 que acabó con el disparo de De Light en las redes de la portería de Lunin. El juez de línea del árbitro polaco señaló fuera de juego por presunto fuera de juego de Noussair Mazraoui y el colegiado no dejó terminar la acción. La polémica decisión tomada no gustó nada a los futbolistas del Bayern, que protestaron enérgicamente, pero había nada que revisar puesto que el pitido había sido previo a la finalización.

Harry Kane, Manuel Neuer o Thomas Muller fueron algunos de los futbolistas que acudieron rápidamente a cuestionar la decisión de Marciniak. No se inmutó el colegiado, que desechó todas las protestas y zanjó rápidamente el asunto sobre el terreno de juego.

Manuel Neuer protesta a Szymon Marciniak tras la jugada. REUTERS

También el colegiado fue señalado por el amplio descuento que dejó en el Santiago Bernabéu. En un primer instante, añadió nueve minutos más al duelo, mucho más de lo que todos pensaban en un inicio. Ante las numerosas acciones ocurridas en el tiempo extra, Marciniak decidió ampliarlo hasta seis minutos, llegando hasta los 15.

Por unas cosas o por otras, la actuación de Marciniak no gustó ni a un equipo ni otro. Los jugadores del Bayern se mostraron indignados porque no dejase terminar la acción y los futbolistas del Real Madrid no compartieron la idea de añadir quince minutos hasta que se pitó el final del encuentro.

Polémica jugada final

La acción por la que pitó fuera de juego Marciniak escoció demasiado al Bayern de Múnich. El error del árbitro estuvo en no dejar terminar la ocasión si había alguna duda, pero la convicción de su linier al considerar que había fuera de juego de Noussair Mazraoui le llevó a dar por zanjada la jugada de ataque del Bayern.

De Light, a pesar de haber escuchado el silbato, quiso finalizar con un potente disparo. El tiro del jugador del Bayern acabó en las redes de Lunin, pero el guardameta del Real Madrid ni siquiera hizo el intento de retener el balón. Al ver que el esférico entró, rápidamente la plantilla acudió a protestarle su decisión.

Imagen del fuera del juego pitado con el linier de Marciniak.

El error estuvo en no dejar continuar, algo que se suele ser habitual en las jugadas más comprometidas. Aún así, la repetición deja muchas dudas y tendría que haber sido el VAR el que entrase a analizar si los jugadores del Bayern estaban en posición correcta o no, aunque parece que el del Bayern estaba algo adelantado. Lo único claro es que el gol no subió al marcador porque ya estaba invalidada la acción antes del golpeo de De Light.

Una vez finalizó el partido, Matthijs de Ligt, autor del tanto, y Thomas Tuchel, entrenador del conjunto alemán, se mostraron muy críticos con la actuación de Szymon Marciniak. Además, llegaron a reclamar justicia y lo llegaron a tildar de "vergüenza".

"Creo que todos sabemos las reglas, si no está claro el fuera de juego tienes que dejar jugar. Ha sido una vergüenza, con el gol de Joselu es fuera de juego y deja seguir jugando, ¿por qué no con nosotros? Es fácil hablar del árbitro, pero lo han merecido", señaló De Light.

Discusión entre los jugadores del Bayern y Szymon Marciniak. REUTERS

Poco después, Tuchel también salía al paso y se mostraba muy enfadado. "Ha sido un error, de nuestro mejor jugador que había salvado el partido hasta ese momento. Es un error individual que cambia el partido y luego se nos ha negado el 2-2. ¿Qué pienso del Bernabéu? En los árbitros tiene su efecto", sentenció.

Descuento excesivo

La actuación de Szymon Marciniak también estuvo marcada por el excesivo descuento que hubo. El colegiado decidió añadir nueve minutos debido a que consideró que se había jugado demasiado poco en el césped del Santiago Bernabéu.

En la segunda parte se utilizaron cuatro ventanas de cambios, de las seis posibles, y se revisó una jugada en el VAR, la del gol anulado a Nacho, antes de que se anunciasen los nueve minutos extras. Es cierto que se perdió algo de tiempo, pero el añadido de Marciniak continuó pareciendo desmesurado.

No obstante, el partido no finalizó en el minuto 99. Un cambio, el de Militao por Bellingham, y varios parones, sin ser ninguno excesivamente llamativo, hicieron que el colegiado polaco decidiese añadir otros seis minutos. El excesivo tiempo extra no gustó nada a la plantilla del Real Madrid, que protestó en reiteradas ocasiones los 15 minutos que se disputaron en el descuento.