El Gobierno anuncia que convocará la Comisión del CSD para suspender a Rocha al frente de la RFEF

José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), compareció este martes a petición propia en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Congreso, en mitad de la convulsa situación que afecta a la Federación Española de Fútbol (RFEF).

El Secretario del Estado para el Deporte anunció que, tras la decisión del TAD de abrir expediente a Pedro Rocha y al resto de miembros de la Comisión Gestora de la RFEF, convocará a la Comisión Directiva del CSD en breve. Seguramente esta se reúna el viernes de esta semana. Uribes dejó caer que suspenderá cautelarmente al expresidente de la Gestora y candidato único a la presidencia de la RFEF.

"El Estado de Derecho sí funciona y puede servir para castigar la corrupción. El interés del Gobierno es que se llegue hasta el fondo de la investigación y que se depuren responsabilidades. [...] La Federación debe alejarse de comportamientos que nos avergüenzan a todos. El fútbol español merece que sus representantes se rijan por la honradez. Firmeza dentro de la ley", anunció el Secretario del Estado para el Deporte.

"Respecto a la grave situación de la RFEF, he venido informando en los últimos días que estamos en permanente contacto con la FIFA. En estas conversaciones, he transmitido al organismo nuestra preocupación y nuestra determinación para adoptar todas las medidas y que no pueda volver a suceder nunca más una crisis reputacional como la que está sucediendo", declaró antes Uribes durante su comparecencia.

El TAD acordó este lunes abrir expediente a Rocha, así como al resto de miembros de la gestora, por siete posibles infracciones muy graves al haberse extramilitado en sus funciones, situación que posibilita a la Comisión Directiva del CSD decidir una suspensión cautelar de los expedientados.

Preguntado sobre una posible inhabilitación a Rocha, Uribes afirmó que "eso tiene que decidirlo el TAD" y explicó que ahora se abre un procedimiento en el que la Gestora y el propio Rocha van a poder defenderse, alegar las razones que tengan, pero hay una previa decisión del TAD que incoa expediente disciplinario. "Quien califica si son graves o no es el TAD", añadió.

"Desde que estoy en el CSD he tenido una neutralidad escrupulosa, pero cada uno es responsable de sus actos. La Asamblea, los electores, tienen que decidir en situaciones de normalidad. Estamos viviendo una situación de anormalidad grave por las imputaciones penales y por una decisión de abrir expediente disciplinario calificando los hechos como muy graves y el CSD va a actuar en consecuencia", añadió.

El mismo día de la proclamación de Pedro Rocha como único candidato a la presidencia federativa, el 12 de abril, la jueza que investiga posibles contratos irregulares de la RFEF durante los últimos cinco años cambió la condición del dirigente extremeño de testigo a investigado, durante su declaración en el juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda.