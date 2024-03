El regalo de Dani Alves a sus compañeros en la cárcel y el mensaje antes de irse: "Espero no volver"

Dani Alves está en libertad provisional desde este lunes. El futbolista brasileño ha dejado atrás los 430 días que pasó encarcelado en la prisión de Brians 2 tras pagar una fianza de un millón de euros. La justicia, mientras tanto, resuelve los recursos sobre la condena de cuatro años y medio de cárcel.

Su salida de prisión se produjo acompañado de su abogada, Inés Guardiola. Se vio a Dani Alves con rostro serio y no quiso dar declaraciones a los medios de comunicación que le esperaban fuera del centro penitenciario y a las puertas de su casa. No se le ha visto salir de la mansión que tiene a la afueras de Barcelona, mientras que tiene que cumplir con algunas condiciones dictadas por la Audiencia Provincial.

Alves, que pagó un millón de fianza, deberá presentarse semanalmente (cada viernes) ante la Audiencia de Barcelona. No puede salir del territorio español, para lo cual se le retiraron sus dos pasaportes (español y brasileño). A su vez, tiene una orden de alejamiento con la víctima (no inferior a 1.000 metros de su domicilio, lugar de trabajo y de cualquier otro lugar frecuentado) y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio.

La vivienda en la que se encuentra Dani Alves está dentro de una de las zonas más caras de las afueras de Barcelona, en Esplugues de Llobregat. Su exmujer, Dinorah Santa Ana, es copropietaria. Dinorah conoció al deportista cuando éste jugaba el Esporte Clube Bahia de Brasil. Fue en el año 2001 y estuvieron juntos durante una década. Además de ser pareja, la brasileña se desempeñó como agente de Dani Alves. Gestionó su carrera y fueron socios. Su relación terminó en 2011.

La casa la adquirieron en 2010 por cinco millones de euros. Tiene más de 500 metros cuadrados y otros 600 de parcela. Alves compartió hogar con Joana Sanz después de su divorcio con Dinorah. Sin embargo, la modelo no se encuentra en la vivienda después de abandonarla tras la liberación del futbolista.

Dani Alves y Dinorah Santana

La despedida de Alves en Brians 2

Con Alves en libertad, se siguen descubriendo detalles de sus últimos momentos en la cárcel y de sus pensamientos en estos momentos. Ha salido a la luz cómo fue la despedida del futbolista de la cárcel Brians 2, donde ha estado encerrado desde el 20 de enero de 2023. Tras 14 meses, el brasileño se despidió de los reclusos con los que ha compartido este tiempo y tuvo algún detalle con ellos.

Según lo contado en el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3, Alves regaló algunos de sus objetos personales, como ropa, de los que le fueron llevando sus allegados durante sus días entre rejas.

Alves no sólo se despidió de los reclusos. También lo hizo con los guardias de seguridad de Brians 2 y se ha revelado también el cruce de palabras que tuvo con uno de ellos. El agente le dijo al brasileño que esperaba no volver a verlo en prisión y el exjugador del Barça dijo: "Eso lo espero yo también". De momento, Alves está en libertad provisional, pero tiene claro que defenderá su inocencia para no volver a pisar la cárcel.