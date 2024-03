¿Qué fue de Geremi, exjugador del Real Madrid? Así es su vida: de un secreto al divorcio

Muchos se acordarán de Geremi (Bafoussam, 1978), quien fuera jugador del Real Madrid entre finales de la década de los 90 y principios de los 2000. A pesar de no haber sido una estrella mundial, ni tampoco uno de 'Los Galácticos', con quienes compartió vestuario durante algunos años, lo cierto es que el jugador camerunés sí consiguió hacer una notable en carrera en la élite.

De hecho, su llegada al Real Madrid procedente del fútbol turco fue un auténtico trampolín para construir su legado en el balompié de máximo nivel. Después del conjunto blanco pasó por equipos tan punteros como el Chelsea o en el Newcastle y es que en Inglaterra fue donde dejó su mayor legado.

Sin embargo, ahora su vida es muy diferente. De hecho, acaba de recibir una muy mala noticia y es que ha descubierto que en realidad no es el padre de sus dos hijos. Un palo muy duro que ahora ha convertido de nuevo en noticia a un exjugador que llegó a ganar dos Champions League, entre ellas La Novena, y que afronta seguramente su momento más duro en lo personal.

Geremi, de futbolista de élite a su familia rota

Geremi no pasa por su mejor momento. El que fuera jugador del Real Madrid acaba de pedir el divorcio a su mujer después de someterse a unas pruebas de ADN que han demostrado que quienes hasta ahora habían sido sus hijos, en realidad no lo son. Una infidelidad de la que no tenía constancia y que, lógicamente ha roto su familia por completo.

Por ello, el exjugador de Chelsea y Newcastle ha decidido romper con todo y pedir a su mujer el fin de su relación. La historia además es de lo más rocambolesca. Geremi, además de descubrir que en realidad no tiene hijos con su actual pareja, también ha podido saber quién es de verdad el padre de los gemelos.

Estos pertenecen a un exnovio de Laure, su mujer, con quien ella mantuvo una relación estando ya con Geremi, muy al principio de su noviazgo. Sin embargo, hasta ahora ha vivido creyendo que aquello no era tan grave como finalmente ha descubierto.

Según demuestran los documentos recogidos por el tribunal de Camerún, Laure "destruyó la armonía" que había tanto en su matrimonio con Geremi como en su propia familia. De hecho, esta infidelidad se ha definido como un "comportamiento abyecto". Estos informes recogen también que, al parecer, Laure había basado la relación en "repetidas mentiras" y que una de ellas es precisamente que los supuestos hijos del jugador no fueron fruto del matrimonio entre ambos.

Los niños nacieron en el 2008, cuatro años antes de que Geremi y Laure pasaran por el altar. En aquel momento, ante las dudas del propio exfutbolista, ella le dijo que, efectivamente, los hijos habían nacido del amor entre ambos. Sin embargo, ahora más de una década después, ha descubierto que fueron fruto de una imperdonable infidelidad con graves consecuencias.

Ahora, la defensa de Geremi asegura que el exjugador accedió a casarse precisamente porque ella había sido madre: "El descubrimiento de que los niños eran de su anterior pareja destruyó la armonía de la pareja. Le causó un gran shock emocional". En estos momentos, Geremi se encontraría sufriendo el dolor y la crisis psicológica lógica de quien afronta una situación tan cruda.

La actualidad de Geremi no tiene nada que ver a los años de éxito que vivió durante su época de jugador en la que pudo disfrutar del calor del Santiago Bernabéu y de los éxitos de las victorias. Con la camiseta del Real Madrid consiguió levantar dos Champions además de una Liga y una Supercopa de España.

Con la camiseta blanca disputó 76 encuentros y fue internacional por Camerún, combinado que le llevó también a grandes logros como sus dos Copas de África y su medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Sídney.