El mensaje oculto de Javier, el hijo de Enríquez Negreira, al asegurar que “no es del Barça”

Javier Enríquez continúa sacándole partido a su fama tras el estallido del conocido como 'Caso Negreira' en el que se investiga los pagos del FC Barcelona a su padre, Enríquez Negreira, cuando este era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la RFEF.

Poco tiempo después del estallido del caso, y habiéndose conocido que Javier formó parte de la trama que unía a Negreira y el FC Barcelona, el exárbitro y coach arbitral comenzó a explotar su imagen en redes sociales debutando como streamer y creador de contenido.

En uno de sus últimos vídeos publicado en la red social TikTok titulado '¿Qué añadiríais? “Soy el hijo de Negreira…”' responde a los comentarios de usuarios. En el vídeo cuenta: "Sí, soy el hijo de Negreira y no, no me peino casi nunca"; "Sí, soy el hijo de Negreira y claro que sólo visto de negro"; "Sí, soy el hijo de Negreira y lo que sé de arbitraje no es por mi padre"; "Sí, soy el hijo de Negreira y no, no soy del Barça"; "Sí, soy el hijo de Negreira y claro que el que hace los vídeos en mi hijo". El vídeo concluye con un último mensaje: "Sí, soy el hijo de Negreira ¿y?".

Javier Enríquez, hijo de José María Enríquez Negreira

El detalle que no ha pasado desapercibido es que en el momento en el que asegura que no es aficionado del FC Barcelona lo hace delante de una fotografía de un futbolín en el que aparecen jugadores de blanco y otros de azulgrana simulando un Clásico entre el Real Madrid y el Barça. Para más detalle, el primer jugador blanco aparece bocabajo.

El caso Negreira

El hijo de Negreira facturó "entre 6.000 y 7.000 euros" por cada uno de los informes arbitrales que elaboró para el FC Barcelona. Se da la circunstancia de que Enríquez Romero llegó a cobrar 26,3 euros por la misma labor, que también desempeñaba para un diario deportivo catalán.

Así lo reveló un informe de la Guardia Civil enviado al Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, que investiga el llamado caso Negreira. En él se señala que las declaraciones de Enríquez Romero ante Hacienda y ante la Policía Nacional eran "contradictorias".

El hijo de Negreira prestó servicios al Barça entre 2013 y 2018 llegando a redactar informes arbitrales en los tres últimos años de ese lustro colaborando con el club azulgrana.

En su declaración, Enríquez Romero manifestó que el precio de esos informes —entre 6.000 y 7.000 euros cada uno— "lo puso Contreras" (su contacto en el club) y que éste recibió los análisis futbolísticos a través de sus empresas y luego los hacía llegar al Barça.