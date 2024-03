El regreso de Joao Félix a su ‘casa’: seis meses perdidos en Barcelona y una afición que no olvida

El trascendental duelo entre el Atlético de Madrid y el Barcelona tendrá, por encima de todos, un protagonista muy especial. Todas las miradas estarán puestas en él, en un Joao Félix que vuelve a la que fue su casa durante las últimas temporadas.

Como ha declarado el propio Joao en la previa del choque, será "un ambiente muy complicado para todo el equipo y para mí va a ser un poco peor". Y es que, lo que parecía en 2019 que iba a ser una historia de amor entre el futbolista luso y la afición rojiblanca se ha convertido en una relación llena de roces y reproches.

El portugués todavía pertenece al club colchonero. Sin embargo, está temporada está actuando como cedido en las filas del FC Barcelona. Desde su llegada al club azulgrana Joao ha dejado varios mensajes que han enfurecido a todos los atléticos.

"Por supuesto que prefiero el estilo del Barça...yo y todos los jugadores", confesaba el luso que ha ido incluso más allá. "Si le preguntas a los jugadores del Atlético también, ellos preferirían jugar más tiempo en ataque, por supuesto. Y si no te responden eso están mintiendo", afirmaba Joao Félix en la previa del choque de la primera vuelta entre Barça y Atlético.

"Es el club en el que quería jugar desde que era niño, los veía en la televisión durante los últimos diez o quince años", añadía. Para colmo, el luso fue el autor del único tanto del partido y no dudó en celebrarlo con rabia.

Quitando hierro

La afición del Atlético de Madrid no olvida este comportamiento del que sigue perteneciendo a su club y se espera un hostil recibimiento al que es el fichaje más caro de la historia del equipo.

Joao Félix es el gran protagonista del partido y tanto Xavi Hernández como Diego Pablo Simeone se pronunciaron sobe su vuelta en las ruedas de prensa previas al choque del Metropolitano.

"Personalmente, me gustaban los ambientes hostiles. Joao tiene un carácter fuerte y tiene ganas de demostrar su talento, que tiene mucho. Necesitaremos mucha personalidad para ganar el partido. Tiene todas las características para realizar un gran partido mañana", dijo Xavi.

Por su parte, Simeone no quiso entrar a realizar demasiadas valoraciones: "Soy muy respetuoso con jugadores que juegan en otros equipos. No opino normalmente de ninguno y esta no es una excepción. Nosotros hicimos un partido hermoso y a partir de ese esfuerzo esperamos hacer un gran partido", dijo.

Temporada complicada

El último verano no fue nada fácil para Joao Félix. En constantes rumores sobre su futuro y su deseo por recalar en el Barça, finalmente cumplió su "sueño" y llegó al conjunto azulgrana en calidad de cedido. Sobre el papel, una incorporación muy importante para el equipo de Xavi, pero que finalmente se ha quedado a medio camino.

Ilusionado, Joao Félix firmó por el vigente campeón de Liga con el objetivo de volver a ser ese futbolista que enamoró a todos en el Benfica y que se vio a cuentagotas en el Atlético de Madrid. Comenzó con buen pie, pero poco a poco ha ido perdiendo protagonismo en el once.

Joao cayó de pie en el conjunto azulgrana. Debutó en la jornada 5 ante el Betis y logró marcar su primer tanto con la elástica culé. Tres días después brilló en el debut del equipo en Champions con dos goles y una asistencia lo que provocó la euforia en toda la parroquia barcelonista.

Su último de los dos tantos frente al Amberes llegó el 19 de septiembre y no volvió a ver puerta hasta el 28 de noviembre, otra vez en Champions aunque esta vez contra el Oporto. La emoción y la ilusión inicial se tornaron en una situación delicada en la que el portugués veía como era adelantado por sus compañeros.

Con Lewandowski intocable en la punta de lanza, la irrupción de Lamine Yamal y el gran estado de forma de Ferran Torres acabó relegando a Joao Félix al banquillo. El ex del Atlético no mostró rebeldía en ningún momento y apenas lograba ser importante cuando tenía oportunidades.

Joao Félix celebra su gol frente al Oporto. REUTERS

Xavi dejó de contar tanto con el en los once titulares. Prueba de ello es la suplencia del luso en los cuatro partidos más importantes de la temporada hasta el momento. Se quedó fuera en El Clásico de la Supercopa de España y después también vivió desde el banquillo la eliminación en Copa del Rey frente al Athletic. Lo último ha sido su participación en la eliminatoria de octavos de final de la Champions contra el Nápoles donde solo ha jugado 13 de los 180 minutos.

Ahora, queda por ver que decide Xavi para el encuentro de este domingo en el Metropolitano. Quizá le da la oportunidad teniendo en cuenta la motivación que puede tener Joao, pero de partida todo hace indicar a que verá los toros desde la barrera.