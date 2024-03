La fecha inminente en la que Dani Alves podría salir de la cárcel

Dani Alves (Juazeiro, Brasil; 1983) guarda todavía esperanzas de salir en libertad tras pasar más de un año en prisión. El futbolista brasileño, que fue sentenciado a cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven, puede obtener la libertad provisional mientras que la condena no sea firme.

La Audiencia Provincial de Barcelona celebrará el próximo martes 19 de marzo una vista para decidir sobre la libertad de Dani Alves tras la última petición de su defensa. Será un breve procedimiento, que arrancará a las nueve de la mañana del citado día.

El tribunal de la sección 21 de la Audiencia de Barcelona condenó a Dani Alves a cuatro años y medio de prisión por los hechos ocurridos en los lavabos de la discoteca Sutton en Barcelona, durante la noche del 30 de diciembre de 2022. Asimismo, se le impuso libertad vigilada durante cinco años después de salir de prisión, 150.000 euros de indemnización y prohibición de comunicarse o acercarse a la víctima durante nueve años y medio.

En la sentencia se consideró que quedó acreditado que la víctima no consintió y que existen elementos de prueba, además del testimonio de la denunciante, para entender probada la violación.

El tribunal estimó probado que "el acusado cogió bruscamente a la denunciante, la tiró al suelo y evitando que pudiera moverse la penetró vaginalmente, pese a que la denunciante decía que no, que se quería ir". Y entendió que "con ello se cumple el tipo de ausencia de consentimiento, con uso de la violencia, y con acceso carnal". La sentencia no será firme hasta que no se resuelvan los recursos de apelación.

Dani Alves, en el juicio en la Audiencia Provincial de Barcelona por agresión sexual EFE

Además de solicitar la libertad provisional de Alves, su abogada, Inés Guardiola, presentó también un recurso contra la sentencia condenatoria cuestionando la atenuante de reparación del daño.

La defensa de Alves sostiene en ese recurso, que debe resolverse más adelante, que en dos ocasiones desde que fue procesado por agresión sexual, el internacional brasileño pidió que se entregaran los 150.000 euros fijados como fianza a la víctima -quien rechazó la indemnización-, por lo que la atenuante de reparación del daño debe considerarse muy calificada, no solo simple, como estimó la Audiencia en su sentencia.

La Fiscalía pide elevar la condena

En cambio, la Fiscalía, que también presentó un recurso, pidió que se elimine la atenuante de reparación del daño.

El ministerio público solicitó en ese recurso que se eleve la condena a Alves, al entender que en su caso no concurre la atenuante que aprecia la Audiencia de Barcelona, puesto que no ha habido suficiente esfuerzo reparador de su parte: los 150.000 son una suma acorde con la capacidad económica del futbolista, que pagó esa cantidad cuando la jueza instructora se la fijó como fianza al procesarlo por la violación de Sutton, sin que en ningún momento haya asumido los hechos o pedido perdón.