La RFEF será acusación particular en el 'caso Negreira': la Audiencia revoca su exclusión

La Federación Española de Fútbol (RFEF) se mantendrá como acusación particular en el proceso judicial del 'caso Negreira'. La Audiencia de Barcelona ha revocado la resolución que excluía la personación del ente federativo como parte acusadora, particular y popular en el procedimiento.

El Juzgado de Instrucción núm. 1 de Barcelona dictó el 9 de agosto de 2023 un auto por el que se acordaba excluir a la RFEF. La Federación apeló, a lo que se opuso tanto la Fiscalía como el FC Barcelona. Admitido el recurso, este lunes llegó la decisión por la cual el ente continuará en el ejercicio de la acusación particular.

La Audiencia señala que si las conductas que se investigan se produjeron, debieron tener repercusión en el desarrollo de los encuentros deportivos, "pues lo que se perseguían era la alteración de sus resultados o la obtención de unos arbitrajes más favorables" para el FC Barcelona. Por ello, cree legítimo que la RFEF ejerza la acción penal como acusación particular.

El juez Aguirre excluyó a la RFEF al considerar que se trata de una entidad que ejerce funciones públicas bajo la tutela del Consejo Superior de Deportes (CSD), por lo que debe ser considerado un ente de derecho público sujeto a la supervisión del CSD dependendiente a su vez del Ministerio de Cultura y Deporte de España.

La RFEF, en su impugnación a la decisión del juez, argumentó que, como entidad privada y en ejercicio de las competencias que le son propias, "su condición de ofendido no ofrece lugar a dudas". La Fiscalía sostuvo que no procedía su acusación particular por entender que no ostenta el carácter de víctima del delito objeto de investigación -por los pagos del FC Barcelona a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del CTA-.

