Lamine Yamal y Cubarsí, fiebre juvenil en el Barça: "Pinta para rata también el sinvergüenza"

Lamine Yamal ilumina y saca las castañas del fuego en Can Barça. El joven futbolista dio los tres puntos este viernes al equipo azulgrana contra el Mallorca. El partido se decidió con un gol sobre el minuto 75 que se inventó él solito y desesperó al cuadro bermellón, incluido su técnico Javier Aguirre.

El entrenador mexicano, sin pelos en la lengua, habló de Yamal al final del partido. Al jugador de 16 años lo equiparó, incluso, a Leo Messi en sus inicios. Son las sensaciones que en Aguirre despierta Lamine, con quien cada vez son más asiduas las comparaciones con la leyenda argentina.

Aguirre, que logró recientemente alcanzar la final de la Copa del Rey con el Mallorca, también tuvo elogios para Pau Cubarsí. El central de 17 años del Barça está siendo la otra revelación en el equipo Xavi. Los culés se sostienen en La Liga gracias a dos adolescentes.

Cuando le preguntaron por Lamine Yamal, Aguirre recordó que vio a Messi "cuando estaba con el juvenil del Barça". "Lo vi cinco minutos y era una rata. No paraba de marcar goles", dijo del argentino cuando ni siquiera había llegado al primer equipo azulgrana.

Con Lamine, el mexicano tiene emociones parecidas: "Este pinta para rata también el sinvergüenza. Es jovencito, aquí trabajan bien con los jóvenes y si sigue así va a dar muchas más alegrías en Can Barça", dijo del ya internacional absoluto con España.

De Cubarsí destacó lo siguiente: "Luce menos y no define puntos como Yamal. Los defensas juegan un papel secundario, el que hace el gol es siempre quien más focos se lleva". Aguirre no cree que sea determinante la edad de los nuevos 'héroes' del Barça: "Son jugadores de fútbol, no nos fijamos en el pasaporte. Depende de la calidad. Ellos trabajan de maravilla la cantera. De los veintidós convocados había ocho de la cantera. Aquí lo hacen muy bien dando oportunidad a los más jóvenes".

Por último, tras el partido en Montjuïc, Aguirre también respondió ante la posible oportunidad que le puede llegar en el banquillo del Barça a un compatriota, Rafa Márquez, que actualmente dirige al filial culé: "Se está preparando bien. Ha tenido grandes maestros. Sabe de qué va esto, tiene una personalidad buena. Es joven. Blanco y en botella: ideal". De mexicano a mexicano.

Las palabras de Xavi

Xavi cogió el testigo en la sala de prensa y habló también Lamine Yamal y Pau Cubarsí. Protege al extremo: "No le beneficia a nadie ser comparado con Messi. Es verdad que hay momentos... es zurdo cerrado, va para dentro y te la mete por la escuadra. Da la sensación que [Lamine Yamal] tiene flashes de Messi. Mejor no compararle".

Se rindió también al joven central: "Es inteligente, sabe cuándo chocar y cuándo no. Podía perder el duelo hoy y no ha perdido ninguno. La jerarquía y pausa de Pau, siempre buscando el hombre libre, buscando salida de balón... no parece que tenga 17 años". El 'baby Barça' no se rinde en La Liga.