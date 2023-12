Horario y dónde ver el Atlético de Madrid - Sevilla fecha, hora y TV del partido de La Liga

Ha cambiado algo el panorama desde la jornada 4, cuando por culpa del temporal de la DANA se suspendió el encuentro entre el Atlético de Madrid y Sevilla. Tres meses y medio después el panorama no ha cambiado demasiado. Pero hay diferencias. El Atlético se juega mucho más que entonces, cuando era segundo y sumaba siete puntos, a tan solo dos de la cima que también era del Real Madrid; el Sevilla está mejor que entonces, cuando era último sin un solo punto.

Ahora, necesita más el conjunto de Simeone, cuyos vaivenes de las últimas jornadas (4 de 12 puntos), con las derrotas contra el Barcelona (1-0) y el Athletic (2-0), el 3-3 del pasado martes ante el Getafe y la victoria apurada con el Almería (2-1), ponen en entredicho sus aspiraciones, tanto o más que la distancia que lo separa todavía del líder.



Y necesita más el Sevilla. No es suficiente aún el 0-3 con el que doblegó al Granada, en el estreno de Quique Sánchez Flores al frente del conjunto andaluz, en sustitución de Diego Alonso. El entrenador uruguayo no ganó ninguna de sus ocho jornadas al mando (5 empates y 3 derrotas). El equipo no vencía desde el 26 de septiembre: 5-1 al Almería.

[El Atlético de Madrid - Sevilla, suspendido por el "peligro extremo" de lluvias torrenciales]

¿Cuándo se juega el Atlético de Madrid - Sevilla?

El encuentro entre el Atlético de Madrid y el Sevilla correspondiente a la cuarta jornada de liga se disputará este sábado 23 de diciembre a las 16:15 hora peninsular. En México serán las 9:15 y en Argentina las 12:15.

¿Dónde se juega el Atlético de Madrid - Sevilla?

El partido entre el conjunto dirigido por el Cholo Simeone y el cuadro sevillano tendrá lugar en el Cívitas Metropolitano. Un feudo con capacidad para 70.460 espectadores.

¿Dónde se podrá ver el Atlético de Madrid - Sevilla?

En España, el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Sevilla correspondiente a la cuarta jornada de liga se podrá ver en DAZN LaLiga.

También se podrá seguir el encuentro gracias a la cobertura que EL ESPAÑOL hará del partido correspondiente a la jornada 4 de La Liga entre el Atlético de Madrid y el Sevilla.

