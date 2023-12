Ceferin busca perpetuarse en el poder y crea una división en la UEFA

Se avecina una época un tanto movida en el seno de la UEFA. Su máximo dirigente actual, Alexander Ceferin, cuyo actual mandato finaliza en el año 2027, tiene la seria intención de prolongar su estancia en el cargo y por ello quiere introducir una serie de reformas que le permitan ostentar el mando durante cuatro años más allá, hasta 2031.

El esloveno llegó al cargo en el mes de septiembre de 2016 en sustitución de Ángel María Villar, quien fue el mandatario de manera interina durante algunos meses desde la salida de Platini, y desde entonces se mantiene al frente del fútbol continental. Sin embargo, no contento con eso, quiere llegar hasta 2031 siendo presidente de la UEFA, lo que supondría estar 15 años sentado en el mismo sillón.

En teoría, con los estatutos de la UEFA en la mano, Ceferin no podría llegar a postularse para un tercer mandato y su estancia al frente del organismo debería finalizar en 2027, pero el mandatario trabaja en un giro legal para cambiar así la normativa.

Lo que quiere el esloveno es que no se cuente su primera etapa al frente de la UEFA, ya que no fue un periodo de cuatro años al uso, y que por lo tanto no compute para el límite de tres mandatos. Así, busca que un artículo de los estatutos que ahora tiene condición de provisional pase a ser definitivo y que así pueda cumplir un cuarto ciclo mandando en el continente.

Esto, no obstante, ha generado un cisma en el seno de la UEFA. Han surgido varias voces contrarias a esta modificación de las normas por parte de algunas figuras que no están dispuestas a ver a Ceferin en un cuarto mandato, y el inglés David Gill, exdirectivo del Manchester United, es una de las voces más activas en este sentido.

El Congreso de la UEFA

La clave de la posible perpetuidad en el cargo de Alexander Ceferin está en el próximo Congreso de la UEFA. Esta reunión trascendental se celebrará el próximo 8 de febrero de 2024 en Madrid, y allí se reunirán los 55 presidentes de las federaciones miembro de este organismo para "tomar decisiones que ayudan a dar forma al fútbol europeo", dice la UEFA.

Sin embargo, habrá sobre la mesa otro gran punto del día con el presidente como principal protagonista. Se espera que el Congreso apruebe, a petición de los servicios jurídicos, el hecho de que se consolide como permanente el artículo 69.3 de los estatutos de la UEFA. Este artículo dice que "los mandatos cumplidos antes del 1 de julio de 2017 no se tendrán en cuenta a efectos de los límites de plazo establecidos en el artículo 22.1".

Aleksander Ceferin durante un acto de la UEFA Europa Press

Lo que Ceferin quiere es que este artículo se reafirme y que, por lo tanto, su primer mandato, que no llegó a ser de cuatro años, no compute dentro del límite del total de tres ciclos permitidos al frente del organismo. El esloveno estuvo dos años y medio al frente durante su primer mandato, cuando llegó en sustitución del interino Ángel María Villar.

No están de acuerdo

Sin embargo, Ceferin no va a tener a todas las voces del fútbol continental de su lado y va a tener que pelear para seguir en el cargo hasta 2031. Esta maniobra no está bien vista por algunos, y una de las voces más discordantes en este aspecto es David Gill.

El que fuera director ejecutivo del Manchester United se ha mostrado en contra de ratificar este artículo y no ve consecuente que se pueda prolongar el mandato de una misma persona más allá de los tres ciclos. Cree Gill que extender este límite actual supondría un riesgo para la buena gobernanza del organismo.

David Gill ya ha dejado claro que liderará la oposición en este sentido contra Alexander Ceferin, por lo que la maniobra del esloveno para perpetuarse al frente de la UEFA y tener la posibilidad de vivir 15 años en el mismo sillón ya ha generado una gran división en el fútbol europeo.

