Ceferin para los pies a Arabia: "Solo los clubes europeos podrán jugar la Champions League"

Arabia Saudí parece haberse convertido en una de las grandes animadores del mercado veraniego. La cantidad de dinero que poseen sus clubes ha hecho que se lleven a varios de los mejores jugadores del mundo, haciéndose con los servicios de Karim Benzema, N'Golo Kanté, Cristiano Ronaldo y un largo etcétera.

Esto ha hecho que se especule con el desembarco de varios clubes de Arabia Saudí en Europa para disputar las competiciones continentales. Sin embargo, la UEFA se encargado de desmentir rotundamente esos rumores que hacían presagiar la llegada de clubes extranjeros a la Champions League, Europa League o Conference League.

Ha sido la máxima autoridad de la UEFA, Aleksander Ceferin, el que ha desmentido que los equipos de Arabia Saudí vayan a formar parte de cualquier competición en un futuro cercano. Unas palabras contundentes del dirigente para encargarse de dar un portazo a las aspiraciones del país del Golfo Pérsico a corto plazo.

Aleksander Ceferin durante una competencia de la UEFA Europa Press

"No es un peligro. Vimos un enfoque similar en China, que compraba jugadores al final de sus carreras ofreciéndoles mucho dinero. Resultado: el fútbol chino no se desarrolló ni se clasificó para la Copa del Mundo después de eso. No es la forma correcta de hacerlo, deberían trabajar en la formación de jugadores y entrenadores, pero ese no es mi problema", explicó Ceferin en una entrevista con L'Equipe.

Unas declaraciones que salen a colación del sorteo de Champions League que se celebra en Mónaco y que pondrá los cimientos de la próxima edición. Ceferin se mostró muy contrario a la presencia de equipo de Arabia Saudí y puso como ejemplo lo ocurrido en el pasado con China, que parecía convertirse en una gran potencia del fútbol mundial.

"Hay jugadores al final de sus carreras y otros que no son lo suficientemente ambiciosos como para aspirar a las competiciones 'top'. Que yo sepa, Mbappé y Haaland no sueñan con Arabia Saudí. Los mejores jugadores en la cima de su fútbol no creo que fueran a Arabia Saudí. Cuando la gente me habla de los jugadores que fueron allí, nadie sabe dónde juegan", añadió.

Con contundencia

Aleksander Ceferin, por último, quiso remitirse a la presencia única y exclusiva de los equipos europeos en la Champions League o cualquier otra competición, cerrando cualquier opción que pase por la cabeza de Arabia Saudí. Una manera de apostar por los equipos del 'Viejo Continente'.

"Un medio de comunicación habló de esto sin siquiera preguntarnos. Sólo los clubes europeos pueden participar en la Champions League, Europa League o Europa Conference League. Sólo las Federaciones europeas pueden postularse para una final, ni siquiera los clubes. Tendríamos que cambiar todas nuestras reglas y no queremos eso", sentenció.

