El Barça no levanta cabeza y empata en Valencia: Xavi sólo saca un punto de los últimos nueve disputados

Parecía que esta vez no iba a ser, pero volvió a ocurrir. El Barça no jugó mal. No fue como otras veces en las que ha caído después de ser sometido. En Mestalla ante el Valencia fue ligeramente superior, pero el resultado volvió a ser decepcionante (1-1). Los de Xavi Hernández siguen en caída libre y acertar el futuro del club azulgrana es una tarea complicada. [Narración y estadísticas del Valencia 1-1 Barça]

El Barça se adelantó en el marcador. Lo hizo con un gol de Joao Félix al inicio de la segunda mitad. El portugués marcó lo que no pudo Lewandowski, negado de cara al gol, pero no sirvió de nada. Guillamón igualó la contienda diez minutos después para poner el empate definitivo.

Con este tropiezo los culés se alejan del liderato. A expensas de lo que hagan el Real Madrid y el Girona, el Barça se encuentra ahora mismo a seis puntos del liderato. Pero el lunes pueden ser nueve. Un drama total.

Los fantasmas parecieron presentarse al Barça al comienzo del choque. Al igual que contra el Amberes, los de Xavi volvieron a recibir un golpe en el primer minuto de juego, pero esta vez no acabó en gol. Iñaki Peña sacó una mano milagrosa a un gran disparo de Yaremchuk que pudo poner Mestalla patas arriba.

Esa intervención, en caso de no haber existido, hubiera puesto al Barça en una situación muy delicada. No ocurrió y, a pesar de ser algo inferior en los primeros compases del partido, los azulgrana se hicieron poco a poco con el control del choque. Pudieron marcar varios tantos en los primeros cuarenta y cinco minutos, pero no lograron romper el muro ché. Unas veces por mal acierto y otras por grandes intervenciones de Mamardashvili.

Sin duda, el más activo del cuadro azulgrana en la primera parte fue Robert Lewandowski. El polaco tuvo una gran actuación, pero estuvo con la pólvora mojada. Algo que ya hemos visto varias veces en este curso y que en el Bayern de Münich era una utopía.

El '9' del Barça disparó cinco veces en la primera parte, tres de ellas entre los tres palos. Pudo anotar un gol para enmarcar, pero el guardameta del Valencia solventó con una estirada una sensacional volea del ariete culé. Tuvo otra ocasión en los primeros minutos y un intento de vaselina cerca del descanso. En todas se topó con Mamardashvili.

El Barcelona mostró una imagen mejor que la de los últimos choque. Logró dominar al Valencia en un tramo grande de la primera parte y obligó a los aficionados de Mestalla a subir los decibelios para intentar reanimar a sus jugadores, algo sometidos por su rival en los últimos minutos.

Vuelta a las andadas

Tras el descanso el Barça volvió a salir mandón. Los de Xavi se encontraban cómodos sobre el césped de Mestalla y comenzaron a crear ocasiones. Perdonó Lewandowski, después lo hizo Gundogan, pero quien no falló fue Joao Félix.

El atacante portugués adelantó al Barça a los diez minutos de la reanudación. Lo hizo tras una gran jugada de su equipo que se inició con un pase magnífico de De Jong a la espalda de la defensa. El cuero llegó a los pies de Raphinha quien levantó la cabeza y vio solo a Joao en el punto de penalti. Se la puso y el portugués remató a placer a portería vacía.

Parecía que el partido podía acabar ahí. El Valencia no estaba cómodo y los de Xavi dominaban con relativa tranquilidad. Sin embargo, pasada la hora de juego llegó el zarpazo del Valencia. Lo hizo Hugo Guillamón, que debutaba como titular esta temporada. El español está viviendo un curso complicado. Hace un año estaba con la selección española y ahora apenas tiene protagonismo en el Valencia. Aprovechó su entrada en el once y puso la igualada con un disparo inapelable.

El Barça ya no reaccionó al tanto. Los minutos pasaron y el marcador no se movió. Pudo anotar el 1-2, pero también pudo llegar el 2-1. El choque acabó en empate, un resultado que no hace más que acrecentar la crisis del Barça de Xavi que encadena tres partidos sin ganar y que puede cerrar la jornada a nueve puntos del líder.

Valencia 1-1 Barça

Valencia: Mamardashvili; Thierry, Mosquera, Diakhaby, Jesús Vázquez (Yarek, m.81); Diego López (Foulquier, m.81), Hugo Guillamón, Pepelu, Fran Pérez (Amallah, m.72); Yaremchuk (Canós, m.62) y Hugo Duro (Marí, m.81).



Barcelona: Iñaki Peña; Cancelo, Araujo, Koundé, Balde; Pedri, Gundogan (Lamine Yamal, m.81), Frenkie de Jong; Raphinha, Lewandowski y Joao Félix (Ferran, m.72)



Goles: 0-1, m.55: Joao Félix. 1-1, m.70: Guillamón.



Árbitro: Ortiz Arias (Comité madrileño). Amonestó a Fran Pérez por parte de los locales y a De Jong y Cancelo por parte de los visitantes.



Incidencias: Partido correspondiente a la decimoséptima jornada disputado en el Estadio de Mestalla ante 46.492 espectadores.

