El Sevilla destituye a Diego Alonso tras no ganar ningún partido en Liga con el cuadro hispalense

La situación no se podía sostener y la derrota de esta tarde frente al Getafe ha sido definitiva. El Sevilla ha hecho oficial la destitución de Diego Alonso como técnico. El entrenador uruguayo ha sido incapaz de revertir la mala situación deportiva del equipo y deja el cargo tras dos meses al frente del cuadro hispalense.

También habló públicamente el director deportivo, Víctor Orta. Lo comunicó así, sin preguntas: "Ha habido muchas circunstancias que no han sido acordes al trabajo, y el trabajo no ha sido acorde a los resultados. No queremos hacerle pasar el mal trago de las entrevistas post-partido para esto. Diego Alonso trabajó con una honradez extrema pero los resultados no se ha dado y el fútbol sólo entiende este lenguaje", afirmó.

"Le damos las gracias. En el fútbol a veces no vale la calidad del trabajo, hay que buscar una reacción, que es el trabajo del entrenador. El técnico y sus ayudantes siempre fueron humildes, pero no consiguieron darle la vuelta a esto y lo de hoy no daba más de sí. El equipo entrenará por la tarde mañana, buscaremos el sustituto cuando antes porque el Granada hay un partido importante y hay que volver a la victoria. Espero que podamos anunciar mañana o pasado un nuevo técnico”, concluyó Víctor Orta.

ℹ️ Comunicado oficial: Diego Alonso deja de ser entrenador del #SevillaFC. #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) December 16, 2023

El ya exentrenador de equipo de Nervión ha dejado el cargo después de firmar unos números nada buenos. En total ha dirigido al Sevilla en 13 encuentros y tan solo ha logrado ganar dos y empatar cinco. Ha perdido casi la mitad de sus partidos. Una situación insostenible.

El dato más llamativo es, sin duda, el rendimiento de Diego Alonso con el Sevilla en liga. En dos meses de competición no ha logrado sacar los tres puntos en ningún partido y la derrota de este sábado ante el Getafe ya ha sido definitiva. Perdieron por 0-3 en un encuentro dramático y en el que el público presente en el Pizjuán dejó claro su descontento con el equipo y la directiva.

Además, a todo esto se suma el fracaso en la fase de grupos de la Champions. No por caer eliminado, sino por la imagen mostrada en la que no han logrado ganar ninguno de los tres partidos y tan solo han sumado dos puntos que tampoco les han servido para clasificarse a la Europa League.

