Horario y dónde ver el Rayo Vallecano - Barça: fecha, hora y TV del partido de La Liga

La Liga vuelve después del parón internacional y la jornada del sábado se abre con un fantástico Rayo Vallecano - FC Barcelona. Un duelo entre dos equipos con un estilo de juego muy claro y en el que el Barça tratará de acercarse al liderato.

El conjunto dirigido por Xavi Hernández llega a la cita en Vallecas con el objetivo de hacer borrón y cuenta nueva de los últimos partidos antes del parón. Los azulgrana vencieron al Alavés en su último choque liguero, pero lo hicieron de forma agónica y generando muchas dudas.

Esta vez visitan al Rayo en un encuentro en el que Xavi no podrá contar con dos figuras claves: Ter Stegen y Gavi. El guardameta alemán no ha llegado a tiempo después de sus problemas en la espalda, mientras que Gavi no volverá a los terrenos de juego en toda la temporada después de su rotura del cruzado en un partido con la selección española.

Por su parte, el Rayo Vallecano tratará de mejorar su imagen como local. El cuadro dirigido por Francisco tan solo suma 6 puntos de 18 posibles en Vallecas. Sin embargo, sin tener en cuenta la última derrota frente al Girona, los madrileños encadenaban ocho duelos seguidos sin perder en liga.

¿Cuándo se juega el Rayo Vallecano - FC Barcelona?

Este encuentro entre el Rayo Vallecano y el Barça correspondiente a la decimocuarta jornada de La Liga se disputará este sábado 25 de noviembre a las 14:00 hora peninsular. En México serán las 7:00 y en Argentina las 10:00.

¿Dónde se juega el Rayo Vallecano - FC Barcelona?

El partido entre el cuadro vallecano y el conjunto dirigido por Xavi Hernández correspondiente a la decimocuarta jornada de La Liga se disputa en el Estadio de Vallecas.

¿Dónde se podrá ver el Rayo Vallecano - FC Barcelona?

El encuentro entre el Rayo Vallecano y el FC Barcelona correspondiente a la decimocuarta jornada de La Liga se podrá ver a través del canal DAZN, accesible en la citada plataforma de pago, que comparte también con Movistar.

Además, se podrá seguir el encuentro gracias a la cobertura que EL ESPAÑOL hará del partido correspondiente a la jornada 14 de La Liga entre el Rayo Vallecano y el FC Barcelona de la temporada 2023/2024.

