¿Puede el Barça ser eliminado en la fase de grupos de Champions?: las cuentas que le dejarían KO

Terminó la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions League y los equipos que todavía no han obtenido el billete a octavos de final -solo seis lo han conseguido ya- encaran la recta final para lograrlo. El FC Barcelona es uno de los que se encuentran en esta situación, si bien esta semana tuvo la oportunidad de asegurar su pase.

Sobre el equipo que dirige Xavi Hernández pesan las dos eliminaciones en grupos de las últimas ediciones del torneo. En las temporadas 2021/2022 y 2022/2023, el Barça se vio relegado a jugar la Europa League tras no ser capaz de pasar de ronda. Este curso le tocó un grupo fácil para pasar página y en la primera vuelta dejó encarrilada la clasificación.

Solo tenía que firmar un empate este martes, en su visita al Shakhtar Donetsk en Hamburgo, y sin embargo no le dio para no caer derrotado ante el conjunto ucraniano. Los de Xavi ofrecieron una pobre imagen y tanto de Sikan en el minuto 40 les bastó a los de casa para ganar. Este resultado no desplaza al Barça de la cabeza del grupo, pero sí aprieta las cosas. Ahora veremos por qué.

[Europa, la criptonita de Xavi Hernández que pone en duda su capacidad para liderar al FC Barcelona]

Para que los culés no teman, la premisa principal es que el Barça sigue dependiendo de sí mismo. Le queda recibir en Montjuïc al Oporto (28 de noviembre) y visitar al Amberes (13 de diciembre). Ganar o empatar contra los lusos dejaría casi sentenciada su clasificación a octavos -si el Shakhtar no gana al Amberes podría ser matemática-, por lo que el peligro está en sufrir una derrota.

Si el Oporto se va de Montjuïc con los tres puntos, esta será la ventaja que tenga sobre el Barça en la clasificación. Un triunfo del Shakhtar en la visita del Amberes igualaría a los azulgrana con los ucranianos a 9 puntos y nos llevaría a una jornada final de infarto.

Xavi Hernández durante el encuentro frente al Shakhtar REUTERS

Todo puede acabar en triple empate si el Barça, como debería pasar sobre el papel, vence al Amberes -que lleva cero puntos por ahora- y el Shakhtar al Oporto. Los tres estarían en 12 puntos y, por tanto, habría que ver con los números quién se queda relegado a jugar la Europa League.

Ahora mismo el Barça está empatado con el Shakhtar en el 'goal average' (1-0 en la ida y 2-1 en la vuelta), por lo que contaría la diferencia de goles en el grupo que es mucho mayor en los culés (+7 y -1) a falta de dos jornadas. Con el Oporto, por ahora pesa el 0-1 en la ida en Portugal. Todo lo que fuera perder por más de un gol en casa contra el combinado luso, sería entrar en problemas. Entre Shakhtar y Oporto, la balanza se inclina momentáneamente para los dragones por el 1-3 conseguido en Hamburgo.

Seis equipos están ya clasificados para octavos

Poco a poco se va dibujando la lista de equipos clasificados para los octavos de final de la Champions League. Seis equipos tienen ya el billete: el Bayern Múnich, ya como primero del grupo A; el Real Madrid, que con dos puntos más asegurará la primera plaza del grupo B; la Real Sociedad y el Inter, en el grupo C; y Manchester City y Leipzig, del D. En estos dos últimos grupos mencionados todavía no están definidas las dos plazas.

