El Valencia declara la guerra a Jiménez Losantos y pide a sus hinchas "rebelarse" en el Bernabéu

El Valencia visita este sábado el Santiago Bernabéu. Han pasado casi seis meses del enfrentamiento contra el Real Madrid celebrado en Mestalla que hizo estallar el famoso 'caso Vinicius'. Desde entonces, el club che se ha ido metiendo en refriegas para defender a su afición y ahora vuelve la tensión por el reencuentro con el equipo blanco.

En las últimas horas, el Valencia ha respondido con contundencia a unas palabras del periodista Federico Jiménez Losantos sobre los ataques racistas a Vinicius en Mestalla. El club che ha anunciado que, en consecuencia, prohibirá a este la entrada a su estadio a partir de ahora.

Además, este jueves se ha enviado una carta a los 579 aficionados del Valencia que acudirán al Bernabéu el sábado y ocuparán la zona de los visitantes. El club les pide en la misiva que se rebelen "contra quienes nos han acusado de ser lo que no somos" y que animen "por encima de cualquier provocación".

El Valencia primero cargó contra Jiménez Losantos tras el mensaje que el periodista dejó en la radio: "Ha habido clubes donde han echado a los ultras, el Valencia no. El Valencia tiene hasta un 'pasquín' (Súper Deporte), donde insultan a Vinicius continuamente, aparte de todo el estadio llamándole 'mono'. Que eso pasó allí y lo vimos todos", dijo en antena.

El club replicó con dureza a través de las redes sociales: "Mensaje a los ultras radiofónicos, esos que tampoco serían admitidos en nuestro estadio por mentir y promover la discriminación. Ponte gafas y un audífono y respeta a una institución y afición centenarias", señaló el mensaje che en X (antes Twitter).

Este jueves, cada uno de los 579 aficionados blanquinegros que compraron entrada para el partido contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu recibió la carta del Valencia. El club les agradece el apoyo y les pide que se rebelen "contra quienes nos han acusado de ser lo que no somos". En Mestalla están molestos por la generalización que hubo sobre su afición en cuanto a los insultos racistas a Vinicius el pasado 21 de mayo.

En la carta, el Valencia recalca su "claro posicionamiento en contra de cualquier tipo de discriminación" y pide a sus hinchas que estén "por encima de cualquier provocación" en el Bernabéu.

La carta completa del Valencia a sus hinchas

Querido valencianista,

Muchas gracias por comprar tu entrada de público visitante para animar al Valencia CF este próximo sábado en el partido ante el Real Madrid. Tu apoyo volverá a ser fundamental para impulsar al equipo en busca de una victoria importante.

Como sabes, a raíz del desagradable incidente del partido de la temporada pasada en el Camp de Mestalla, en los últimos meses se nos ha tachado con calificativos que no representamos. El valencianismo no es una afición racista, ni Mestalla es un estadio racista. Esos no son los valores que nos identifican.

Como dijo nuestro entrenador, Rubén Baraja, como Club y como afición debemos rebelarnos “contra quienes nos han acusado de ser lo que no somos” y la mejor manera de hacerlo es dando ejemplo en las gradas del Santiago Bernabéu, donde habrá muchos ojos y muchas cámaras pendientes de nosotros.

El racismo no tiene cabida en el fútbol ni en la sociedad y para erradicarlo requiere de la implicación de todos. También de los que nos han acusado injustamente por culpa de aquellos que profirieron insultos racistas, a los que el Valencia CF les aplicó en cuestión de horas la sanción más severa contemplada: la expulsión del estadio de por vida.

El Valencia CF reivindica su claro posicionamiento en contra de cualquier tipo de discriminación. Disfrutemos del partido, animemos a nuestros jugadores por encima de cualquier provocación y hagamos honor a los valores que nos caracterizan.

AMUNT!

