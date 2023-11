La dura declaración de la presunta víctima de Dani Alves: "Me insistió en decirle que era su puta"

El 'caso Alves' sigue todavía sin resolverse casi un año después de que se sucedieran los hechos que denuncia la presunta víctima. El futbolista fue acusado de violar a una joven en los baños de una conocida discoteca de Barcelona el pasado 30 de diciembre de 2022 y desde el mes de enero está en prisión preventiva para evitar que escape de las manos de la justicia.

Ahora, el programa 'Vamos a ver' ha hecho pública la declaración de la presunta víctima, un estremecedor relato en el que cuenta su versión de todo lo que sucedió aquella noche y de las peticiones del deportista. Este espacio de Telecinco alega que la joven ofreció su declaración 20 días después de la primera denuncia.

La presunta víctima cuenta cómo fue llamada por Dani Alves y fue llevada a los baños del reservado de la discoteca, lugar donde se produjeron supuestamente todos los hechos denunciados. Allí, según el relato de la chica, el brasileño la forzó, le obligó a decirle "que era su putita", e incluso le llegó a subir el vestido para que se sentara encima de él.

[Recta final del 'caso Dani Alves': presunto violador, probable acuerdo]

También contó la joven que Dani Alves trató de que ella le hiciera una felación y que, ante las constantes negativas por su parte, le agarró del cuello y le dio varios tortazos.

Una dura versión

Las palabras de la presunta víctima en su declaración fueron muy firmes: "Recuerdo que me levantó el vestido y me hizo sentarme encima de él. Recuerdo decirle: 'No puedo'. Él me empezó a decir muchísimas cosas, me insistió en que le tenía que decir que era su puta y a partir de ese momento recuerdo resistirme. Me subió el vestido y me hizo sentarme encima de él", contó.

La joven también recordó que Dani Alves le hizo "daño en la rodilla" y que entonces "intentó que le hiciera una felación". "Yo me apartaba todo el rato hasta que me cogió del cuello y me empezó a dar bofetadas", añadió.

Él quiso hacerme sexo oral, yo recuerdo que en ese momento me puse más nerviosa aún. Entonces allí sólo recuerdo que empezó a penetrarme muy fuerte, muy muy fuerte. Allí sólo sentía como si me desmayara, no podía resistirme, no podía ni hablar", manifestó.

[Dani Alves niega ante la jueza la violación pero quiere ir a juicio y no recurrirá el procesamiento]

Por otra parte, también contó ante la justicia cómo llegó hasta el baño y la manera en la que Dani Alves la atrajo: "Él estaba detrás de mí y yo tenía a mi prima delante. Recuerdo que él se apartó y me hizo un gesto como que fuera hacia él. Hasta que al final de todo pensé, habla con él y a ver qué quiere, no pensé nada más. Fui hacia allí a hablar con él pero en ningún momento sabía dónde estaba yendo".

"Recuerdo dirigirme donde estaba él pero no sabía ni me llegué a imaginar dónde me estaba llevando. Entonces llegamos allí, era una puerta, él la abrió y yo entré. Cuando vi dónde me estaba metiendo, vi que era un lavabo diminuto, vi que era muy, muy enano, yo creo que en ese momento empezó mi shock", alegó en su relato.

Dani Alves ingresó en la cárcel de Brians 2 el pasado 20 de enero y desde entonces sigue en prisión preventiva a la espera de que se resuelva este caso.

Sigue los temas que te interesan