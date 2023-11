Messi descarta una cesión al Barça y retrata a Laporta: "Mi primera idea siempre fue volver a casa"

En la semana en la que recogió su octavo Balón de Oro, Leo Messi habla en una entrevista para el diario francés L'Équipe. El delantero argentino hace un repaso de su temporada que le llevó hasta el galardón dorado, especialmente por su victoria con Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Messi explica lo que sintió nada más proclamarse campeón del mundo. "Por mi cabeza pasaron mil cosas... Era mío, pero también de mi familia, de mis amigos y de toda la Argentina. Me dije a mí mismo: 'Está bien, lo gané todo'". Eso fue tras una final ante Francia que acabó en penaltis, aunque él cree que debieron ganar en el tiempo reglamentario. "Jugamos exactamente como queríamos", argumenta.

Aquel Mundial fue una montaña rusa de emociones, siendo el momento más tenso todo aquello que rodeó al partido contra Países Bajos. "La gente intentó hacer pasar a Argentina por los villanos, pero aquella noche pasaron muchas cosas...", dice. De su 'qué mirás bobo' a Weghorst explica que fue "por todo lo que pasó antes y durante el partido. Reconozco que no me gustó verme así, como reaccioné, pero son momentos de tensión y puede pasar...".

El resto de la temporada no fue sencillo para Messi, que con el PSG, aunque ganó la Ligue-1, estuvo lejos de cumplir sus objetivos tanto a nivel colectivo como individual. Entendió que irse al acabar el curso "era lo mejor en ese momento". "Haber sido campeón del mundo y todos los objetivos propuestos permitió pensar más allá del aspecto deportivo", dice sobre su decisión y la de su familia sobre irse a Miami.

Sin embargo, Messi es sincero y cuenta que al principio valoraba más volver a vestir de azulgrana: "Mi primera idea siempre fue volver a casa, poder volver a jugar en Barcelona y retirarme allí como siempre había soñado. Pero no fue posible". Joan Laporta llegó a decir en su día que fue decisión de Leo no regresar al club.

Y tras caerse la opción del Barça, ni se lo pensó en cuanto a dar el 'sí' al Inter Miami: "Fue una decisión que tomamos encantados, porque aquí nos sentimos bien. Disfrutamos más de la vida cotidiana que antes con mi familia. Podemos hacer muchas más cosas juntos, y puedo compartir con mi mujer y mis hijos momentos que antes me perdía".

Messi descarta la opción de volver al Barça como cedido: "No, para nada. Ahora que he dado un paso adelante al venir aquí a los Estados Unidos, no creo que vuelva nunca a jugar en Europa. Por supuesto que extrañaré jugar la Liga de Campeones o la Liga por el resto de mi vida, partidos con un sabor especial. Pero lo disfruté tanto como pude, así que no tengo ninguna frustración".

Leo Messi y sus ochos Balones de Oro

Messi también revela cuáles son sus planes de futuro tras la retirada: "volver a Barcelona, donde están los amigos". Podría desempeñar algún papel en el club azulgrana, pero no parece que sea el de entrenador. "No lo creo", dice tajantemente la posibilidad de acabar algún día en los banquillos.

El Balón de Oro

Por último, Messi también valora la pelea que mantuvo durante tantos años con Cristiano Ronaldo por el Balón de Oro: "Fue una batalla muy buena a nivel deportivo. Nos alimentamos mutuamente de esta rivalidad, porque ambos somos grandes competidores. También siempre quiso ganarlo todo, todo el tiempo. Fue un momento muy agradable para ambos y para todos los que aman el fútbol. Creo que merecemos mucho crédito por haber podido permanecer en la cima durante tanto tiempo. Es extremadamente difícil mantenerse en la cima durante diez o quince años. Fue un gran momento y creo que sigue siendo un gran recuerdo para todos los que nos siguieron", señala.

Y para el futuro del galardón, que presumiblemente no volverá a ganar al estar ya en una liga menor, ve varios candidatos claros: "Habrá una muy buena batalla en los próximos años, con jugadores como Haaland, Mbappé, Vinicius...". Y ve posibilidades de sumarse a otros, como un culé: "Lamine Yamal, que todavía es muy joven pero que ya juega en el Barça y es decisivo". Palabra del Balón de Oro.

