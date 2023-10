El Balón de Oro que culmina la obra de Messi... con 30 goles menos que Haaland y de vacaciones

Leo Messi (Rosario, Argentina; 1987) es el rey de reyes. El argentino levantó en París su octavo Balón de Oro y se alejó definitivamente de Cristiano Ronaldo, su gran rival, que se quedó en cinco. Será el último. A sus 36 años y tras haber ganado el Mundial, el fútbol ya es para él otra cosa. Al menos en lo competitivo.

La cuenta de Balones de Oro empezó para Messi en 2009 y le siguieron otros tres seguidos (2010, 2011 y 2012). Luego vinieron salteados los de 2015 y 2019 y con los de 2021 y 2023 encumbra su leyenda. Ningún jugador se acerca a su palmarés ni probablemente ninguno se acerque en muchos años.

El anterior Balón de Oro de Messi fue ya como jugador del PSG y este lo consigue siendo el primero que lo logra sin jugar en Europa. David Beckham le abrió la puerta de par en par del Inter de Miami y este lunes le entregó el galardón dorado. Se sintió casi como un homenaje ante la mirada penetrante de los depredadores de la nueva generación: Vinicius, Bellingham, Mbappé y Haaland.

[Aitana Bonmatí gana el Balón de Oro y encumbra al fútbol femenino español por tercer año consecutivo]

El noruego era el otro favorito al Balón de Oro. Se tuvo que consolar con el premio Gerd Müller, que se lo lleva el mejor delantero del año. El año pasado se le dio a Robert Lewandowski, sintiéndose como una compensación por el Balón de Oro de 2020 que debía ser para él y nunca se entregó, y este fue para Haaland, casi para que no se fuese con las manos vacías tras sobresaliente temporada.

Pesó el Mundial de Qatar como lo que más y se llevó por delante el curso histórico de Haaland. Nada más aterrizar en el Manchester City marcó 52 goles -36 en la Premier League, destrozando el récord en una temporada- y empujó a los de Pep Guardiola hacia su primera Champions League de la historia.

Siempre que Messi levantó la Champions, meses después hizo lo mismo con el Balón de Oro. Haaland ya no puede decir eso pese a que el argentino solo marcó 21 goles en una temporada para olvidar con el PSG. A nivel clubes, fue el peor curso en la carrera de Leo desde que alcanzó el estatus de jugador élite.

Además, ganar el Mundial tampoco había sido sinónimo de llevarse el Balón de Oro en las últimas ediciones. Ni en 2010 fue Xavi o Iniesta, ni tampoco en 2014 para Neuer o en 2018 para Griezmann o Mbappé. El último que sí hizo doblete fue el italiano Fabio Cannavaro, en 2006, compartiendo podio con su compatriota Gigi Buffon y el francés Thierry Henry.

21 goles con el PSG

Puede que en un intento de justificar aún más el premio a Messi, la organización del Balón de Oro colocó al argentino entre los mejores delanteros del curso en base a sus goles. 38 contaron por los 56 de Haaland (sumando cuatro en partidos oficiales con Noruega).

Detrás de esos 38 de Messi estaban sus 21 con el PSG, los siete que marcó con Argentina en el Mundial y diez que anotó en amistosos internacionales. Unos números maquillados que, igualmente, se quedaban por debajo de los conseguidos en partidos oficiales los años en los que ganó sus anteriores Balones de Oro (hasta 2021 se medía el año natural).

Messi estuvo en París acompañado de su familia, como de costumbre, pero también de una importante comitiva del Inter de Miami, con Beckham y el empresario Jorge Mas a la cabeza. Se escucharon tímidos silbidos cuando se dirigió al escenario, probablemente de aquellos franceses que no le perdonan que les ganara la final del Mundial y que le despidieron de malas maneras del PSG.

En su discurso citó a los "jóvenes", los que ya son de otra generación diferente de la suya y a los que les ha hecho esperar más de la cuenta (junto con Benzema y Modric, los últimos ganadores del Balón de Oro junto a Leo) para tener su propio premio. Habrá empujones, por decirlo suavemente, para ver cuál de ellos lo gana el año que viene.

La gala, con el cierre repasando sus ocho Balones de Oro y un 'Messi is infinity' ("Messi es infinito") en la pantalla, se sintió como un homenaje. Alfredo di Stéfano tuvo el único Súper Balón de Oro que se ha dado hasta ahora como reconocimiento a su carrera y Leo Messi alza su octavo galardón ya en la recta final de la suya.

El '10' está de vacaciones. En EEUU, la MLS se juega en año natural y el Inter de Miami se quedó fuera de la pelea por el título y jugó su último partido de la temporada el pasado día 22. En agosto levantó con el equipo floridano el trofeo de la Leagues Cup, un título menor, pero que se sumó a los 44 oficiales que ha ganado a lo largo de su trayectoria. Trayectoria infinita, como representa el 8 -de sus Balones de Oro- en horizontal.

"No sé si es mucho o poco lo que me queda", reconocía Messi en la gala. "Después de la carrera que tuve, lo único que me queda es seguir disfrutando. Nunca dejé de disfrutar el fútbol. Es lo que sigo amando, lo que me gusta hacer". Palabra del rey del balón.

