La bronca de Messi a Ibai Llanos nada más ganar su octavo Balón de Oro: "No te voy a contestar más"

El streamer Ibai Llanos, por segundo año consecutivo, retransmitió en su canal de Twitch la gala del Balón de Oro. Comentó una velada en la que Leo Messi y Aitana Bonmatí se consagraron como los mejores del mundo y pudo hablar con muchos de los protagonistas antes y después del evento.

El momentazo llegó con el propio Messi, solo minutos después de que recibiera su octavo Balón de Oro. Ibai y el delantero argentino ya han hablado en otras ocasiones y se conocen desde que el Kun Agüero llevara al streamer vasco a la cena con la que se despidió Leo de Barcelona cuando fichó por el PSG.

Tienen cierta confianza entre ellos, como se pudo ver durante su breve charla de este lunes, aunque el inicio de esta dejó, sin duda, el momento más surrealista de toda la gala: la bronca que le metió Messi a Ibai en directo por algo del streamer que no le había gustado.

el momento en el que me llama hijo de puta y luego nos ponemos a hablar como si fuera una entrevista seria qué ha sido pic.twitter.com/fvGKcNYKwH — Ibai (@IbaiLlanos) October 30, 2023

Hace unas semanas, Ibai subió a YouTube un vídeo que tenía que ver con los 30 nominados al Balón de Oro. Consistía en escribir un mensaje privado a cada uno de ellos y ver cuántos y quiénes le respondían. Mientras lo hacía, Ibai hablaba distendidamente de la relación que guarda con algunos, habiendo intercambiado ya mensajes con unos cuantos.

Uno de esos era Messi, que le contestó a Ibai sin saber que saldría en el vídeo. Seguramente no le molestó, pero el ahora jugador del Inter de Miami quiso poner en una situación incómoda al streamer cuando se saludaron durante la conexión tras la gala.

Sin que Ibai tuviera tiempo a hacerle la primera pregunta, Messi saltó: "Estoy enojado con vos. No me gustó lo que hiciste el otro día. Eso de que mostraste los mensajes y lo hiciste todo público. No te voy a contestar más ahora. No tienes privacidad", le dijo.

Ibai rápidamente quiso explicarle que no había mostrado el resto de mensajes entre ellos. "Te contesté bien, de buena honda y vos lo enseñás delante de todos", dijo Messi, mientras Ibais insistía en que "lo pixelé cuando me dijiste: 'vuelvo tal...'". "Sí que lo dijiste. No lo mostraste, pero lo dijiste. Lo que habías puesto. La próxima no te contesto más", replicó de nuevo el argentino. Y cuando Ibai recondujo la conversación a la entrevista por su Balón de Oro, se escuchó a Leo soltar por lo bajo un: "Mira como cambia de tema el hijo de puta...". Luego de eso, ambos se rieron demostrando que, pese a todo, entre ellos hay muy buen rollo.

Además de con Messi, Ibai tuvo ocasión de hablar durante la noche con estrellas del fútbol y del deporte como Aitana Bonmatí, Vinicius, Eden Hazard, Novak Djokovic, Bernardo Silva o Rodri. Especial ilusión le hizo poder saludar durante unos segundos a Jude Bellingham, la nueva estrella del Real Madrid.

