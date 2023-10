España, ante una oportunidad de oro para acercarse a los Juegos Olímpicos de París 2024

La selección española busca seguir dando pasos en su objetivo de clasificarse a los Juegos Olímpicos de París 2024. Hay que ir paso a paso y la siguiente piedra en el camino es Suiza. Las de Montse Tomé viajan al país helvético en busca de conseguir un nuevo triunfo.

España disputa este martes la cuarta jornada de la cuarta jornada de la Women's Nations League ante Suiza. La Selección llega a la cita primera de grupo tras vencer sus tres primeros compromisos y mostrando un gran nivel de juego, especialmente en los dos primeros choques.

Sí que es cierto que a la selección española le costó más de la cuenta en su último partido que le enfrentó a Italia. El cuadro de Montse Tomé comenzó el duelo con fuerza, pero no logró abrir la lata y el encuentro se le fue complicando. Al final, de forma agónica llegó el tanto del triunfo, obra de Jenni Hermoso. La madrileña saltó al verde en la segunda parte y marcó el gol en una de las pocas ocasiones de las que dispuso. Un gol que sirvió a España para dar un paso de gigante en su objetivo de llegar a los Juegos.

[Jenni Hermoso vuelve a lo grande y sella el triunfo de España ante Italia con un gol en los últimos minutos]

Montse Tomé explicó en la rueda de prensa previa al partido que España ha mejorado desde que comenzó la competición. "España es reconocida por el balón, mejoramos con respecto al último partido de Suiza y con la pérdida y presión tras pérdida", comentó. "No somos un equipo previsible y esto es difícil para el rival. Todas las futbolistas nos dan variabilidad al sistema, pero la esencia no cambia. Lo que vamos a hacer no lo puedo decir, porque le facilitaríamos las cosas a Suiza, pero tenemos la suerte de que, de una manera o de otra, sin perder la esencia, tenemos clara la idea del partido", añadió.

La medida tomada

España se mide este martes a Suiza, un equipo al que le tiene tomada la medida. En los últimos meses españolas y suizas se han visto las caras en dos ocasiones y en ambas la selección española ha sacado el rodillo.

El primer duelo entre ambos combinados llegó en los octavos de final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Allí, España dio su mayor exhibición de la Copa del Mundo y le endosó un 5-1 a las helvéticas. Lo hicieron lideradas por una Aitana Bonmatí que marcó dos goles y repartió dos asistencias.

La selección española entrena en víspera al duelo ante Suiza EFE

Tras el Mundial España y Suiza se enfrentaron en la segunda jornada de la Women's Nations League. De nuevo, las de Montse Tomé destrozaron a su rival y volvieron a endosarle una 'manita'. Sin duda, la Selección tiene tomada la medida a las suizas.

Suiza todavía no ha ganado ningún enfrentamiento, pero ha recuperado a dos jugadoras importantes como son Ramona Bachmann y Ana-Maria Crnogorcevic que tratarán de ponerle difíciles las cosas a La Roja y que el partido no se parezca en nada al de la primera vuelta.

