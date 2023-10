Gaspart ataca a Florentino Pérez por su ausencia en El Clásico: "¿Quiere que nos pongamos de rodillas?"

Cada vez quedan menos horas para El Clásico, pero la tensión va en aumento especialmente por la parte del Fútbol Club Barcelona. Los últimos ataques del bando culé hacia el madridismo escocieron en el Real Madrid, así que Florentino Pérez no estará este sábado en el palco de Montjuïc, algo que ha indignado al barcelonismo y a algunos de sus exdirigentes.

Joan Gaspart, el que fuera presidente del Barcelona entre los años 2000 y 2003, cargó duramente contra Florentino Pérez por la más que previsible ausencia del directivo del Real Madrid en El Clásico de este fin de semana. Lo hizo en El Larguero, el programa nocturno de la Cadena Ser, donde se despachó a gusto: "Espero que Florentino vaya a El Clásico, salvo que me explique la razón por la que no viene. Cuando alguien se siente ofendido pero recibe disculpas, ¿qué más quiere, que nos pongamos de rodillas?", dijo.

Con esta muestra de indignación se manifestó el catalán, que dejó claro que no entiende que el presidente del Real Madrid no vaya a estar en el palco por los últimos graves ataques de un directivo del Barcelona. El portavoz adjunto a la directiva, Miquel Camps, escribió un tuit en el que insultaba directamente a Vinicius: "No es racismo, se merece una colleja por payaso y por vación. Qué representan esas bicicletas innecesarias y sin sentido en el medio del campo", escribió el mandatario del Barça en sus redes sociales.

Esta fue la gota que colmó el vaso, así como unas tibias disculpas por parte del Barça, después de la polvareda que levantó también Joan Laporta con sus afirmaciones del "madridismo sociológico". "No me ha gustado el tuit, pero he dicho también bastantes barbaridades sobre Figo, por ejemplo. Esa no es una razón para no ir a El Clásico. Si la única razón para faltar a El Clásico es un tuit, la verdad es que Florentino me está defraudando. No sé cuál será la solución para que venga a Montjuïc", exclamó Gaspart.

Sobre el madridismo sociológico

Para Joan Gaspart el insulto directo de un directivo del Barcelona a un jugador del Real Madrid no es suficiente excusa como para que el madridismo se sienta molesto y su presidente no quiera acudir al palco del rival en El Clásico de este fin de semana. Tampoco el "madridismo sociológico" del que habló Joan Laporta hace unos días, algo a lo que se refirió el exmandatario culé.

"Di Stéfano era jugador del Barça, eh. Pero por razones en las que no vamos a entrar, acabó jugando en el Real Madrid. No le vamos a quitar todas las Copas de Europa que han ganado con él...", aseveró Joan Gaspart.

Este es un episodio más en la escalada de tensión que se vive en las horas previas a la disputa del partido entre el Barcelona y el Real Madrid de este sábado. La parte del barcelonismo vuelve a atacar, esta vez de la mano de su expresidente Joan Gaspart, que formó parte de los pagos a Enríquez Negreira en el mayor escándalo del fútbol nacional en los últimos tiempos.

