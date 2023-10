Robert Lewandowski lo tiene claro: quiere jugar El Clásico y forzará para estar si es necesario

El Fútbol Club Barcelona vive acuciado por las bajas esta temporada. Las numerosas lesiones que sufre el conjunto culé condicionan considerablemente la confección del plan de partido para El Clásico de este próximo sábado (16:15 horas, Montjuïc), aunque hay un futbolista que está dispuesto a forzar para no perderse el importante enfrentamiento ante el Real Madrid.

Se trata de Robert Lewandowski. El delantero polaco sufre una lesión en el tobillo que le ha hecho estar alejado de los terrenos de juego desde principios de mes, pero tiene claro que quiere jugar El Clásico. Desde que cayó lesionado, su recuperación ha ido enfocada en todo momento a poder llegar a tiempo para el partido contra el Real Madrid, pero lo cierto es que los plazos van demasiado justos con el ariete.

El '9' del Barça todavía no se encuentra recuperado totalmente y ni mucho menos está en pleno poder de sus facultades físicas, pero forzará para poder saltar al verde este sábado. De hecho, algunas informaciones desde Barcelona apuntan que si es necesario se infiltrará, con el consiguiente riesgo que ello siempre conlleva para un deportista, porque no quiere perderse por nada del mundo este partido.

En cualquier caso, está claro que Robert Lewandowski no llegará al 100% al Clásico. De hecho, este viernes tiene lugar la última sesión de trabajo previa del Barcelona antes del partido, y el polaco todavía no se ha podido entrenar junto al resto de sus compañeros ni un solo día. Tan sólo ha podido ejercitarse a un menor ritmo en solitario, algo que evidencia que no estará en su mejor momento por mucho que quiera llegar a tiempo.

Todas las alarmas saltaron en Portugal el pasado 4 de octubre cuando, en el partido de Champions League ante el Oporto, el delantero pidió el cambio en la primera parte. Se resintió de unos problemas en el tobillo y tuvo que ser sustituido por Ferran Torres, y desde aquel momento no ha vuelto a pisar un terreno de juego.

Las alternativas

Lewandowski es, en condiciones normales, el delantero titular indiscutible del Fútbol Club Barcelona. Xavi tiene claro que pese a su edad todavía sigue teniendo un olfato de gol fuera de lo común y cuando vuelva a estar recuperado regresará a la titularidad, pero mientras tanto el técnico ha tenido que ir ideando otros planes alternativos.

El buen momento de forma que atraviesa Ferran Torres esta temporada está haciendo más fácil esta ausencia de 'Lewy', ya que el delantero está consiguiendo ver puerta con relativa facilidad. La importancia que está adoptando Joao Félix en el ataque, aunque no sea en un rol tan goleador como el del polaco, también ha hecho que no se eche tanto de menos al polaco.

Lewandowski sufre una fuerte entrada durante el Oporto - Barcelona Reuters

Por otra parte, la irrupción de jóvenes valores como Yamal o incluso Fermín también están supliendo la falta de gol que siempre deja un vacío tan grande como el de Lewandowski. Sin embargo, un Clásico son palabras mayores y Lewandowski sabe que el Barça necesita de su aportación para tener más opciones.

