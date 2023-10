Quién es Marc Guiu, el canterano del Barça que le ha dado la victoria con su gol ante el Athletic

El FC Barcelona consiguió este domingo un triunfo agónico ante el Athletic que le sirvió para recortar dos puntos al Real Madrid. Sin embargo, la gran noticia de la noche fue la irrupción de Marc Guiu en el primer equipo del Barça. El jovencísimo delantero de 17 años marcó en su debut y lo hizo cuando tan solo llevaba 33 segundos sobre el terreno de juego.

A Marc Guiu no le dio ni siquiera tiempo a ponerse nervioso. A priori, no era una de las opciones de Xavi Hernández, pero el técnico de Terrasa no dudó de tirar de él cuando el encuentro se complicaba para su equipo. Todo fue precoz en el debut de Marc. Apenas calentó dos minutos sobre la banda de Montjuic. Saltó al campo en el minuto 79 llevándose la ovación del respetable. Tan solo 34 segundos después esos aplausos se convirtieron en gritos eufóricos de los aficionados celebrando el primer tanto de la nueva perla azulgrana.

El delantero olió sangre en su primera acción con la elástica azulgrana. Vio la conducción en diagonal de Joao Félix y no dudó en desmarcarse en sentido contrario para arrastrar a la defensa. Sin embargo, el portugués decidió enviarle un balón al espacio y dejó a Marc Guiu solo ante la portería de Unai Simón. Y no se puso nervioso. Controló el esférico con la pierna izquierda acomodándoselo a su pie más hábil y definió con calidad ante la salida de Unai Simón. Su disparo, con el interior y en dirección al palo largo tocó en el brazo del guardameta vasco, pero acabó besando la red.

Lo celebró con efusividad abriendo sus brazos y mirando a la grada de Montjuic que alucinaba con su nueva promesa. Un tanto que fue definitivo en el partido y que permitió al Barça colocarse a un punto del liderato.

Un jugador juvenil

La irrupción de Marc Guiu ha sorprendido a todos. El delantero nacido en Granollers no aparenta los diecisiete años que dice su DNI. Sus 1,87 metros de altura y su gran envergadura le hacen parecer mayor de lo que es. Pero no es así. Es el delantero del Juvenil A del Barcelona.

Marc Guiu define ante Unai Simón

Guiu no pertenece a la plantilla del Barça B. Juega en División de Honor y también está disputando la fase de grupos de la Youth League. De hecho, marcó un tanto en el último duelo ante el Oporto.

Su calidad no ha pasado desapercibida en la Federación. Marc Guiu es un habitual de la Selección sub17 donde ha marcado 8 goles en sus 12 internacionalidades. Una promesa española que no tardaremos en ver en categorías superiores.

