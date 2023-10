La Asamblea del Barça: sólo con 421 socios y una bronca a Laporta que su asesor intentó censurar

El FC Barcelona celebró este sábado su Asamblea General Ordinaria de socios compromisarios. Una reunión que empezó con el discurso del presidente Joan Laporta dirigiéndose al "madridismo sociológico" y que sólo contó con 421 socios acreditados de 4.451 como protesta tras celebrarse nuevamente de manera telemática.

Los socios se habían quejado los días anteriores por lo que consideran un recorte en sus derechos con esta manera de realizarse la Asamblea, que no viene en los estatutos del club. Y esto se le echó en cara a Laporta durante el turno de preguntas previo a la aprobación de las cuentas de la pasada campaña.

Fue el socio Jaume Llopis el que se atrevió a hacer ese reproche a Laporta, junto a otros como la gestión de una deuda "que asciende a 3.000 millones de euros". En este momento fue cuando se dio una desagradable escena, al ser captado Enric Masip, asesor de Laporta, pidiendo al secretario de la Junta que cortara la intervención. "No me puedes cortar, Masip", respondió Llopis.

Luego de esto llegaron los ataques al socio. Primero de Eduard Romeu, vicepresidente económico del Barça, y después de un Laporta que se empleó con contundencia durante casi cinco minutos: "Nosotros trabajamos y usted habla en los medios todo lo que quiere", le llegó a decir el presidente azulgrana.

"Celebro que haya hecho su intervención y sus preguntas. Se ha podido expresar libremente. Aquí somos todos barcelonistas. Usted tiene formación económica y tiene una manera de exponer su opinión con mucha suficiencia. Nosotros estamos trabajando para estabilizar el club. Yo conozco la realidad. Que me apoye en el 'caso Negreira' tampoco me aporta mucho. Hemos tenido que trabajar mucho para revertir la situación", respondió Laporta a Llopis.

A lo que añadió: "Le pediría que baje su afán de protagonismo. Creo que es una opinión intencionada, crítica. Es momento de cerrar filas y usted ha puesto palos a las ruedas. Fuera tiene pánico los que han impulsado esta trama. Se repetirá el mejor Barça de la historia, y los jóvenes lo ven. Tenemos una gran defensa y dos grandes porteros, Lamine Yamal, Lewandowski, la incorporación de Joao Félix, la magia brasileña de Raphinha, hemos fichado a Vitor Roque... ¿esto no es mejorar la plantilla? ¿No ve que vamos mejor?", dijo el presidente.

Llopis quiso replicar a Laporta, pero este no le dejó: "Ahora me toca a mí. Ya ha podido dar su opinión. Deportivamente no iremos mejor si económicamente no hacemos los deberes. Los jugadores vienen al Barça porque cada vez estamos mejor, lo podemos retribuir y muchas veces vienen cobrando menos. No hemos querido vender a De Jong por 100 millones para no perder la capacidad competitiva. Mi mensaje creo que es muy realista. Usted ha dicho triunfalista. El suyo es catastrofista, el mío realista. Nosotros trabajamos y usted habla en los medios todo lo que quiere. Sólo nos tiene a nosotros el Barça".

Resultados de la Asamblea

La Asamblea del FC Barcelona ratificó este sábado la liquidación del ejercicio contable 2022/2023, que se cerró con unos ingresos de explotación cifrados en 1.259 millones, unos gastos de 1.165 millones y unos beneficios netos de 304 millones de euros.

Por 376 votos a favor, 45 en contra y 20 en blanco, los compromisarios aprobaron telemáticamente la liquidación del ejercicio pasado, aunque en el turno de preguntas cuestionaron cómo se han ejecutado contablemente la activación de las 'palancas' (venta de activos).

Y es que las cifras positivas del último ejercicio se explican por el ingreso extraordinario de 400 millones que Sixth Street Partners pagó a la entidad azulgrana por el 15% de los derechos televisivos de LaLiga del primer equipo de fútbol durante los próximos 25 años. Este fondo estadounidense ya adquirió, en su día, otro 10% de los mismos derechos de televisión a cambio de 267,5 millones.

La otra operación que permite al Barcelona cerrar con cifras positivas es la imputación desde un punto de vista contable no monetario del 51% propiedad del club de Bridgesburg Invest, la sociedad creada para realizar la venta de activos digitales y audiovisuales, cuyo 49% está en manos de Libero Football Finance A, de los asesores de inversiones privadas NIPA Capital BV, de Socios.com y de Orpheus Media.

A su vez, la Asamblea del FC Barcelona también aprobó el presupuesto del ejercicio económico correspondiente a la temporada 2023/2024, con 372 votos a favor, 37 en contra y 12 en blanco.

