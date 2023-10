Laporta se dirige al "madridismo sociológico": "Quieren destruir un rasgo diferencial de Cataluña"

El FC Barcelona celebró este sábado su Asamblea de Socios Compromisarios, una cita anual que, con polémica, esta vez se realizó de manera telemática. El presidente Joan Laporta abrió el acto solo unos días después de su imputación en el 'caso Negreira' por un posible delito de cohecho.

Laporta, aún así, dirigió su discurso, de casi 45 minutos y cerrado ante una ovación, a denunciar que el 'caso Negreira' es una campaña de desprestigio dirigida desde el Madrid con el fin de "ensuciar" la historia del Barcelona.

"La historia del Barça no se ensucia. Me refiero al ataque más feroz en la historia del club. Es una campaña de desprestigio sin precedentes y no tenemos que permitirlo entre todos. Estamos en combate permanente. Por mucho que busquen, especulen y difamen, no van a encontrar nada. No hemos hecho nada de lo que se nos acusa. Lo hemos explicado de forma clara. En el proceso judicial estamos ventilando nuestra hipótesis con pruebas. Los hechos se tienen que probar. Este asesoramiento arbitral se utilizó durante 18 años. No hay nada de lo que se nos acusa. Este caso Negreira se ha aprovechado para perjudicar al Barça", dijo en el punto más caliente de su discurso.

Siguió un guion similar a las palabras que dejó en una entrevista en la radio catalana el pasado jueves: "¿Quiénes son? Gente que no quiere que el Barça sea Més que un Club. Cuando vamos a Madrid por trabajo, te das cuenta de que hay un madridismo sociológico en todos los poderes: financiero, político, mediático y deportivo. Se palpa este madridismo sociológico en todos los que dirigen los organismos de poder estatal. No lo pasaron bien cuando el Barça vivía un momento esplendoroso de nuestra historia".

"Han pasado unos años y vuelve un nuevo Barça que, cada vez, va mejor. Encima, el presidente que estaba en aquella etapa, que les hizo sufrir y perder, es el mismo. El entrenador es el que era el mejor centrocampista del mundo. El madridismo sociológico ve que el fútbol base puede relucir a nuevos jugadores como Araújo, Balde, Gavi, Fermín, Lamine...", dijo sobre el Barça actual.

"Son los promotores de esta trama que se ha perpetrado para desestabilizarnos y destruir uno de los rasgos más diferenciales de Cataluña. Este proceso judicial lo ganaremos, saldremos absueltos, más pronto que tarde. Tengo malas noticias para el madridismo sociológico: repetiremos el mejor Barça de la historia", terminó.

Repaso a su mandato

Antes sacó pecho de su gestión al frente del Barcelona en este segundo periodo como presidente: "Hemos llegado al ecuador del mandato y puedo decir que se está trabajando mucho y bien para revertir una situación adversa que nos encontramos en marzo del 21. Era una herencia muy y muy mala y hemos aplicado un plan estratégico que iba dirigido a buscar la estabilidad de la entidad y se está logrando con talento, esfuerzo, perseveración, imaginación, valentía... pero, sobre todo, por su confianza".

Y añadió: "Digo con orgullo que entre todos y todos hemos salvado el club. Nos hemos encontrado problemas. Nos atacan desde fuera por ser quién somos y lo que representamos. Nos atacan porque volvemos a ir mejor deportivamente, económicamente, institucionalmente...".

Durante su discurso habló de "excelencia deportiva" y un cambio de paradigma "fruto del trabajo". En lo económico, principalmente destacó la bajada del gasto en salarios de un 98% (en la temporada 2020/2021) a un 57% (en la actualidad) respecto a los ingresos del club.

"Deportivamente estamos volviendo al camino de la excelencia deportiva. Se han consolidado jugadores con gran talento que la mayoría vienen de la base. Tenemos un equipo con más valor en el mercado y más sostenible que cuando llegamos. Este cambio de paradigma no es un milagro ni suerte. Es fruto del trabajo. Estoy muy orgulloso porque, desde todos los despachos se trabaja y mucho para devolver la alegría al barcelonismo", explicó.

"La masa salarial se ha logrado renegociando contratos, definiendo una nueva estructura salarial y en los gastos en fichajes de esta temporada. Hemos sido muy precisos. Si se fijan en la temporada 20-21 los salarios deportivos eran el 98 por ciento y esta temporada acabaremos en un 57 por ciento y, si podemos, una cifra aún inferior. Dentro de las recomendaciones de la UEFA, que se sitúa entre el 55 y el 70 por ciento. Esta reducción de la masa salarial se ha hecho manteniendo la competitividad", siguió.

También habló de la construcción del nuevo Camp Nou: "El Espai Barça es el proyecto más importante de nuestra historia e imprescindible para mantener al Barça en la primera línea mundial. Va por buen camino y progresa adecuadamente. Hemos acabado la primera fase. Tenemos la licencia para construir en nuevo Spotify Camp Nou. Podremos volver a finales de 2024, al iniciar los actos de 125 aniversario".

