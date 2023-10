El israelí Weissman acuerda con el Granada no viajar a Pamplona por motivos de seguridad

El mundo sigue con la vista puesta en el conflicto entre Israel y Palestina. La tensión ha crecido en los últimos días y ha provocado numerosos ataques entre los dos bandos. Además, ha afectado a diversos ámbitos y uno de ellos es, sin duda, el de deporte.

En las últimas horas se ha hecho público que Shon Weissman no viajará a Pamplona con el Granada. El equipo que dirige Paco López se enfrenta este sábado a Osasuna y se ha tomado la decisión de que el jugador israelí no forme parte de la expedición por miedo a un posible ataque, según adelantó la Cadena Cope. No es nada raro, pues por ejemplo en el partido de Euroliga entre Valencia Basket y Maccabi se extremaron las medidas y fue declarado de alto riesgo.

El delantero había levantado la animadversión de varios sectores tras sus palabras contra Palestina. Por dicho motivo, y tras las recomendaciones de los órganos competentes y debido a motivos de seguridad, se ha llegado a un acuerdo para que Shon Weissman no viaje con el Granada para el partido del próximo sábado.

[Denuncian a Weissman por posibles delitos de odio contra Palestina]

En los últimos días, Weissman había provocado una gran polémica por sus reacciones a mensajes en las redes sociales contra Palestina. El israelí, único de su nacionalidad que milita en LaLiga, había dado a me gusta una serie de controvertidos post en X, antes Twitter, que le han acabado causando problemas.

Esto provocó que un grupo de palestinos que viven en Granada le denunciasen ante la Fiscalía de Granada por las publicaciones publicadas o compartidas por el jugador tras la escalada de la violencia en el conflicto entre Palestina y el Estado de Israel.

Shon Weissman, con el Granada Cordon Press

Entre las pruebas que aportó el grupo de personas que denunciaron al futbolista, se encuentra un tweet en el que Weissman responde a una persona con una foto donde una militar israelí apunta a dos presuntos terroristas palestinos desnudos. Además, acompañó el texto por la frase "Por qué Ezael no dispara en la cabeza?".

Sin embargo, no ha sido el único, pues también añadieron a su denuncia otro mensaje eliminado por el jugador israelí y al que ha sumado otros en los que se anima a la venganza. Por ejemplo, en uno de ellos el futbolista apuesta por lanzar "200 toneladas de bombas sobre Gaza" o atacar sin avisar.

[La tensión por Gaza escala en el fútbol: acusaciones y castigos a jugadores, crisis con aficiones...]

Las palabras de Paco López

El entrenador del Granada, Paco López, se manifestó en una de sus intervenciones frente a los medios de comunicación y dio más detalles acerca de la situación de Weissman. El técnico incidió en que el futbolista se encuentra en perfectas condiciones y que está entrenando con normalidad a pesar de las acusaciones vertidas sobre él.

"Es un tema delicado, estoy en contra de cualquier guerra, sea la que sea y de quién sea. El chico está afectado, pero los entrenamientos están siendo una válvula de escape para él, está entrenando fenomenal y con total normalidad", declaró en la previa del encuentro Paco López sobre el jugador.

Sigue los temas que te interesan