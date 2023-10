Denuncian a Weissman por posibles delitos de odio contra Palestina

Shon Weissman, delantero del Granada, ha sido denunciado ante la fiscalía provincial por una serie de interacciones en redes sociales debido al conflicto en su país, Israel. El futbolista ha sido denunciado por un grupo de palestinos residentes en la ciudad nazarí.

El jugador, único israelí de La Liga, no llegó a escribir ningún mensaje en su cuenta personal de 'X', pero sí que dio 'me gusta' a mensajes radicales publicados por otros usuarios israelíes. Estas acciones generaron revuelo en la ciudad andaluza hasta el punto de que ha sido denunciado por un grupo de aficionados de origen palestino afincados allí. Es por eso por lo que deberá defenderse ante la Fiscalía provincial.

Entre las pruebas aportadas por los denunciantes destaca un tuit de Weissman en el que responde a otro que muestra a una militar israelí apuntando a dos presuntos terroristas palestinos desnudos y desarmados con un comentario que decía "Por qué Ezael no dispara en la cabeza?". Los tweets ya están eliminados, pero no fue el único que compartió con sus seguidores. "Aplastar. Apretar. Aplastar. A la venganza de Dios", "¿Qué razón lógica hay para que no se hayan lanzado ya 200 toneladas de bombas sobre Gaza?", era otro de los comentarios.

[El gobierno israelí no autoriza a su selección a viajar para disputar su partido ante Kosovo]

"Creemos que existen indicios de que se está cometiendo un delito de odio, tanto por la publicación de ese mensaje como por el contenido de aquellos que el jugador está ayudando a difundir", reza el comunicado de los denunciantes. Además, añaden que "comentarios como los de Shon Weissman solo ayudan a generar odio y quebrar la convivencia".

Weissman, en Granada

El delantero del Granada se encuentra con su club debido a que no ha podido viajar con su selección por culpa del conflicto. Israel debía medirse a Suiza este pasado jueves y el domingo le tocaba viajar a Kosovo para medirse al cuadro kosovar. Sin embargo, ese encuentro tampoco se disputará.

Y es que el gobierno israelí prohibió viajar a sus jugadores, así lo confirmo la UEFA que ahora deberá buscar un hueco en el calendario para que se celebren sendos partidos de clasificación a la próxima Eurocopa.

Israel está encuadrado en el grupo I para clasificarse al próximo Europeo. Un grupo que comparte con Suiza, Rumanía, Kosovo, Bielorrusia y Andorra, y en el que los de Alon Hazan están bien colocados. Ahora mismo son terceros con once puntos en seis partidos disputados. Suiza y Rumanía, los dos que ahora mismo tendrían el billete a la fase final, suman 14 y 12 puntos respectivamente.

