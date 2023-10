La supervivencia de Cristiano Ronaldo en sus inicios: "Comíamos las sobras del McDonald's..."

La carrera de Cristiano Ronaldo es una de las más exitosas de la historia del fútbol. Su trayectoria ha tenido siempre la ambición y la superación día a día como bandera, pero los inicios, al igual que sucede con otros grandes futbolistas, no fueron precisamente sencillos.

El delantero luso, durante su etapa de formación en la academia del Sporting de Portugal tuvo que ingeniárselas para salir adelante lejos de casa y sin el apoyo cercano de su familia. Vivía a duras penas y comía lo que podía, o al menos eso es lo que se deduce del testimonio reciente de Fabio Paim, un exfutbolista portugués que compartió en la escuela del Sporting vivencias con Cristiano Ronaldo.

"Cuando jugábamos en el Sporting y vivíamos en la academia, vivíamos en el estadio. Después, por las noches íbamos al McDonald's a recoger las hamburguesas que ya nadie quería y que no estaban buenas para vender. Estábamos allí todas las noches para cogerlas, nos comíamos las sobras que iban a tirar. El Sporting lo sabía, y no es como sucede hoy, nos permitían salir", comentó en una entrevista al medio británico The Sun.

Competitivo desde pequeño

En la entrevista, este antiguo compañero de Cristiano Ronaldo recordó que se conocieron cuando el exfutbolista del Real Madrid tenía apenas 8 años y acababa de llegar al Sporting: "Fuimos a un torneo en Madeira. Pasamos buenos momentos juntos, momentos buenos. El fútbol no era tan serio en aquella época. Podíamos disfrutar de ser niños. Siempre recuerdo a Ronaldo como un gran trabajador, realmente comprometido y alguien que quería ser el mejor. Él siempre ha sido así, enfadado cuando perdía. Ese esfuerzo le ha llevado hasta donde está ahora”, admitió.

Recalcó de nuevo su excompañero la competitividad de Cristiano desde pequeños, pero en ningún momento llegó a pensar que podría llegar hasta donde ha terminado lanzando su carrera deportiva: "Ha ganado todo lo que pudo, ya no queda nada. Pero es resultado de ese esfuerzo de cuando éramos niños. Ni siquiera él sabía que llegaría donde está ahora. Yo creía que iba a ser alguien en el fútbol, un buen jugador pero... ¿Al nivel que alcanzó? En ese momento, no".

Ambos hicieron buenas migas en la academia del Sporting de Portugal, aunque como el propio Fabio Paim constata tampoco llegaron a ser íntimos: "Sí que éramos amigos, es verdad que no puedo decir que mejores amigos, pero éramos amigos. Pasé algunas vacaciones con él. Una fue en Brasil, antes de la Eurocopa 2004. Era la primera Eurocopa de Cristiano con la selección absoluta de Portugal y antes nos fuimos de vacaciones".

Fabio Paim no tuvo tanta suerte en su carrera deportiva como Cristiano Ronaldo. Él se llegó a marcharcedido al Chelsea en el año 2008, pero aquella aventura no fructificó y a partir de ahí comenzó la aventura de un auténtico trotamundos por equipos de menor entidad.

