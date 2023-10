Cristiano Ronaldo acepta el reto de llegar a los 1.000 goles: "Para llegar a ellos hay que picar mucho"

Si hay un futbolista que ha demostrado una ambición inigualable a lo largo de su carrera en los terrenos de juego no es otro que Cristiano Ronaldo. El delantero portugués sigue queriendo dar su mejor versión cada vez que salta al césped, ya sea con su selección o con su club, el Al Nassr.

Cristiano Ronaldo, a sus 38 años, sigue dando muestra de su calidad a raudales y de su apetito goleador insaciable. Este viernes, volvió a liderar a Portugal en una nueva victoria y lo hizo con dos tantos. Su doblete se antojó crucial para sellar su clasificación a la próxima Eurocopa, pues derrotaron a Eslovaquia por un ajustado 3-2.

Una nueva actuación casi sobresaliente donde volvió a poner de manifiesto su idilio con su selección. El delantero luso ha marcado 70 goles después de cumplir los 30 años vistiendo la camiseta de su país. Unas cifras que le han colocado como el máximo goleador histórico a nivel de selecciones.

Cristiano Ronaldo celebra un gol con Portugal. REUTERS

Tras el encuentro frente a Eslovaquia, el atacante reflexionó acerca de su futuro, dejando entrever que todavía le queda mucho por delante. "Estoy disfrutando del momento, que es bueno, me siento bien, mi cuerpo está respondiendo a lo que le he dado en los últimos años. Estoy feliz tanto en la selección como en el club. He marcado muchos goles y me siento bien físicamente", relató.

Además, quiso recalcar que está muy contento con la llegada de Roberto Martínez y los sistemas implantados. "A nivel personal estoy muy contento con lo que he hecho. Ahora hay que seguir, tenemos unos cuantos partidos más y hay que perfeccionar la máquina. El equipo ha estado muy bien y con diferentes sistemas", indicó.

Récord de goles

Otro de los aspectos fundamentales que dejó Cristiano Ronaldo tras certificar la clasificación de Portugal para la próxima Eurocopa fue la cifra de goles en su carrera deportiva. También insistió en que está pensando en el "corto plazo" y en "no haya lesiones ni otros problemas" para poder "estar otra vez en una fase final y jugar" con la selección portuguesa.

Los 900 goles son la cifra que se ha autoimpuesto Cristiano, que se ha convertido en uno de los anotadores más letales de la historia. Con 857 marcados, buscará seguir escalando hasta los cuatro números, algo para lo que tendría que esforzarse al máximo.

"Va a ser bastante difícil, pero se trata de ver cómo estoy mentalmente, mi motivación. Si, físicamente, las piernas me tratan tan bien como yo a ellas... Ya veremos, son etapas pequeñas. Hasta llegar a los 1.000, primero hay que llegar a los 900. Creo que lo conseguiré", declaró tras la victoria frente a Eslovaquia. Además, aseguró que está "confiado en llegar a los 900, pero 1.000 goles son muchas piedras que romper".

