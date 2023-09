Antony vuela a Inglaterra para defenderse de las acusaciones de agresión: "No toqué a una mujer"

El Manchester United sigue rodeado de polémica en las últimas semanas. Antony, apartado del equipo por unas supuestas agresiones a su expareja, volverá a Inglaterra para entablar conversaciones con la policía británica para defenderse de las distintas acusaciones que pesan sobre él. El jugador brasileño, que se encontraba en su país, regresará a Manchester en los próximos días.

Antony fue acusado por Gabriella Cavallin, una expareja suya. La mujer le acusaba de haberla agredido mediante un cabezazo. Ella aseguró que había recibido un cabezazo y amenazas de muerte por parte del futbolista el pasado 14 de enero después de un partido frente al Manchester City, aunque los hechos han sido desmentidos por el jugador una y otra vez.

Ahora, el futbolista ha tomado una decisión drástica y para ello ha decidido volar hasta Mánchester desde Brasil para ayudar en la investigación que se está llevando a cabo acerca de los hechos, según ha informado el medio británico Daily Mail. Además, han podido acceder a una fuente cercana al jugador y ésta ha señalado que está seguro de que la verdad saldrá a la luz.

"Antony está convencido de que no ha hecho nada malo y quiere sentarse con la Policía y dejar que le hagan preguntas. No tiene nada que ocultar y les entregará todo lo que quieran ver, incluido su teléfono móvil. Quiere ser exculpado lo antes posible para poder continuar con su carrera futbolística sin distracciones", apuntó la mencionada fuente al citado periódico.

Antony, por su parte, habló en una televisión brasileña para defenderse de las graves acusaciones vertidas sobre él. El delantero se mostró muy tajante a la hora de negarlas y aseguró que iba a colaborar con los agentes del orden para demostrar que esos hechos no ocurrieron de verdad.

Antony, con Brasil durante el Mundial de Qatar 2022. REUTERS

"Sé la verdad y saldrá a la luz. Estoy 100 % seguro de que nunca toqué a una mujer y presentaré las pruebas. Estoy seguro de que nunca he cometido violencia física", explicó. "Quiero reiterar mi inocencia de las cosas de las que se me han acusado y cooperaré plenamente con la policía para ayudarla a llegar a la verdad. Espero volver a jugar lo antes posible", sentenció en la televisión de su país.

Apartado del equipo

Antony se encuentra apartado del Manchester United desde el pasado parón internacional de selecciones. No jugó con Brasil por las acusaciones de agresión y su club tomó la decisión que no se vistiese de corto hasta que se esclareciese el asunto, aunque no se le ha suspendido de empleo y sueldo.

Hasta el momento, no hay fecha para que Antony vuelva a reincorporarse al grupo. Además, no el único futbolista que está apartado en la primera plantilla, puesto que Jadon Sancho también se encuentra en una situación similar. Sin embargo, la del jugador inglés está motivada por su mala relación con Erik Ten Hag, entrenador de los Red Devils.

