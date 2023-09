Lautaro Martínez amarga la vuelta a la Champions de la Real Sociedad

La Real Sociedad se dejó dos puntos de manera in extremis en su vuelta a la Champions League diez años después. Los de Imanol Alguacil fueron superiores al Inter, pero un tanto de Lautaro Martínez en el minuto 86 dejó el partido en tablas. [Narración y estadísticas en directo].

Los realistas, que se adelantaron en la primera mitad por medio de Brais Méndez, tuvieron la opción de aumentar su renta con dos disparos al palo. Por su parte, el Inter de Milán aprovechó una de sus pocas ocasiones para rescatar un punto de San Sebastián.

La Real Sociedad entró con mucha fuerza esperando. No era para menos, llevaba esperando este día diez años. En apenas cuatro minutos los de Imanol Alguacil marcaron un gol y dispararon un esférico al palo, ambos con Brais Méndez como protagonista.

Antes, el primero en avisar y encender al Reale Arena fue Barrenetxea. El canterano realista cabeceó en el interior del área un envió desde el perfil izquierdo que se topó con las manoplas de Sommer. Sin apenas tiempo para ver una repetición llegó el palo de Brais. De nuevo una jugada que nació en la banda izquierda y que terminó con un latigazo de Brais que hizo temblar la portería del guardameta del Inter.

Los de Alguacil, motivados por su gran inicio y espoleados por una afición entregada, presionaron la salida de balón de Inter. Y tuvieron premio. Bastoni se durmió en los laureles y Oyarzabal y Brais no dudaron en ir a por él. El central italiano perdió el cuero y el diez de la Real envió un pase a un Brais que se quedó mano a mano frente a Sommer. El ex del celta no se lo pensó y remató de primeras al lado izquierdo para batir sin problemas al meta.

El Inter no existió durante la primera parte. El subcampeón de Europa estuvo desdibujado y apenas inquietó a la portería defendida por Álex Remiro. Consiguió acabar con el arreón inicial del conjunto vasco, pero nada más. Llegó al descanso con cero disparos entre los tres palos.

Tierney y Dumfries pelean un balón REUTERS

Poco a poco el partido se igualó y comenzó una lucha en el centro del campo por hacerse con la posesión del esférico. Sin embargo, los de Imanol Alguacil volvieron a subir una marcha más en los últimos compases del primer tiempo. En el minuto 40 Le Normand cabeceó fuera desde el área pequeña un centro preciso de Kubo. Dos minutos después el japonés disparó cruzado a las manos de Sommer.

El Inter no aprendió la lección y a punto estuvo de pagarlo caro. En la primera acción de la segunda mitad Sommer evitó un 0-2 cantado. Kubo botó un córner, Merino prolongó con la cabeza y Oyarzabal, completamente solo, finalizó la acción con un disparo estirando la pierna que se topó con las manos del meta suizo del Inter.

Mientras tanto, los donostiarras siguieron a lo suyo. Moviendo bien el balón y trenzando buenas combinaciones entre Merino, Brais y Kubo. El japonés no estuvo tan inspirado como en el Bernabéu, pero fue un peligro constante a balón parado.

De sus botas estuvo a punto de caer el segundo tanto de los realistas. Botó un saque de esquina tenso entre el primer palo y el punto de penalti. Allí emergió Merino imponiéndose a todos y conectando un cabezazo que tocó en el larguero.

Duro golpe

Los de Inzaghi no podían seguir con el mismo plan y en los últimos minutos subieron sus líneas y comenzaron a llevar el timón del juego. En el minuto 82 pudieron poner la igualada. De hecho, Marcus Thuram anotó el tanto del empate, pero un fuera de juego previo de un compañero anuló el tanto.

Respiró el Reale Arena. Un gol en el primer disparo a puerta del rival hubiera sido un castigo excesivamente duro para una Real Sociedad que estaba firmando un choque muy completo.

Perdonó una el Inter, pero no lo hizo dos. En el minuto 87 Lautaro Martínez puso la igualada en una jugada rocambolesca. Tras una serie de rebotes y un despeje defectuoso de la zaga realista Fratessi puso un balón raso al interior del área que llegó hasta los pies del delantero argentino. Lautaro no falló y definió por alto para poner el 1-1.

Así se acabó el partido. El Inter, contento por rescatar un punto en un duelo en el que fue inferior. La Real, triste por dejar escapar un triunfo que tuvo en la punta de los dedos.

