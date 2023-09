Escándalo en Italia: ultras del Foggia incendian el estadio de su rival tras perder un partido

Los hinchas italianos más radicales vuelven a dejar una surrealista escena en un campo de fútbol. Los protagonistas de esta historia son los ultras del Foggia, equipo de la región de Apulia que disputa la Serie C (la tercera división del fútbol en Italia). Estos prendieron fuego el estadio del Taranto FC, su rival el pasado fin de semana.

Los de casa se llevaron la victoria por 2-0 ante el Foggia. El partido correspondía a la primera jornada de la Serie C, de la temporada 2023/2024, y los goles de los jugadores Matías Antonini y Mamadou Kanouté valieron para dar los tres puntos al Taranto. Sin embargo, lo que debió ser una fiesta acabó en un caos angustioso.

Unos aficionados del Foggia que se habían dirigido a Taranto, también perteneciente a la región sureña italiana, y prendieron fuego el estadio Erasmo Iacovone. El lugar en el que se jugó el partido pasó a estar invadido por las llamas y el humo poco después de finalizar el encuentro.

🇮🇹 | AHORA: Los hinchas del Foggia prendieron fuego al estadio tras haber perdido con el Taranto, por la Liga C del fútbol italiano.

pic.twitter.com/wjFKzyXFPv — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 7, 2023

Como se puede ver en el vídeo, el estadio del Taranto acabó incendiado. El fuego fue provocado por unas bombas de humo que lanzaron los ultras del Foggia que cayeron sobre plástico inflamable. Su objetivo era alcanzar a parte de la afición del equipo local. Las llamas se extendieron por la grada y obligó a la intervención urgente de los bomberos.

El estadio Erasmo Iacovone sufrió importantes daños por las llamas, pero no hubo que lamentar heridos. Alrededor de 250 aficionados del Foggia acudieron al partido. Muchos de ellos se fueron cantando: "Y no hay más, el Lacovone ya no existe", según detallan medios italianos. Fabiano Marti, concejal de política de Taranto, añadió: "Esto no es deporte, esto no es animar, es simplemente tanta ira, tanta tristeza".

