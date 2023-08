Luis Enrique da "un sobresaliente" a la gestión de Luis Rubiales en mitad de la polémica

El actual entrenador del Paris Saint-Germain y exseleccionador de España, Luis Enrique Martínez, dio "un sobresaliente" a la gestión de su antiguo superior jerárquico, el actual presidente Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y evitó valorar su negativa a dimitir.

"Si tengo que hablar basado en mi experiencia, en lo que he vivido, porque he estado muchos años en la Federación, creo que la labor de Luis Rubiales a lo largo de estos años ha sido excepcional. Ahí están los números que lo avalan, las asambleas, las ayudas al fútbol modesto, diría una labor sobresaliente", dijo en rueda de prensa Luis Enrique.

Desde la Ciudad Deportiva de Poissy, situada a las afueras de París, el antiguo seleccionador español, que estuvo en el cargo entre 2018 y 2022, se pronunció brevemente sobre la polémica del beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso y acerca de la negativa a dimitir del dirigente federativo.

"De los episodios que han pasado en este último partido (final España-Inglaterra), creo que el mismo presidente (Rubiales) ha reconocido sus errores y no tengo que dar ninguna opinión (sobre dimisión) y no creo que sea necesario. Repito, la labor del presidente para mí, sobresaliente", apuntó en la rueda de prensa del conjunto parisino antes del partido frente al Lens este sábado.

En una nueva pregunta sobre una valoración de que Rubiales no haya presentado su dimisión, como se esperaba en un principio, Luis Enrique evitó responder y se limitó a decir que su primera respuesta "refleja claramente" lo que quería transmitir.

Rubiales se niega a dimitir

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol aseguró durante su comparecencia en la Asamblea extraordinaria de la RFEF que continuará en su cargo. "No voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir", fueron sus contundentes palabras para reafirmarse en su puesto.

Una decisión que trató de explicar a través de un largo discurso donde expuso y señaló que el "piquito" de la polémica con Jenni Hermoso fue algo "consentido". Unas palabras que han desatado la controversia y la reacción de las jugadoras de la Selección.

"El beso fue consentido. Esta jugadora falló un penalti y tuvimos momentos cariñosísimos en este Mundial. En el momento en el que apareció Jenni me levantó del suelo, que casi nos caemos, y ella fue la que me acercó a su cuerpo y nos abrazamos. Le dije 'olvídate del penalti' y ella me contestó 'eres un crack'. Yo le dije 'un piquito' y nos lo dimos, luego le di un golpe en el costado y nos despedimos", apuntó para argumentar su defensa.

