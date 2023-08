Crece el impacto mundial tras la huida hacia adelante de Rubiales y el desmentido de Hermoso

El caso de Luis Rubiales y su polémico beso a Jennifer Hermoso durante la celebración del título en el Mundial de Australia es ya un hecho de una magnitud internacional. Mucho más allá del gran revuelo deportivo, social y político que se ha desatado en España, donde ha pasado casi a ser un asunto de estado, la trascendencia de este hecho y sobre todo el posterior comunicado de la futbolista desmintiendo al presidente de la RFEF ha llamado la atención de los grandes medios del mundo.

El hecho de que la propia Jenni Hermoso alegara que en ningún momento el beso fue consentido y que no iba a tolerar que se dudara de su palabra, ha sido la gota que ha colmado el vaso. Medios de gran prestigio y reputación como The Guardian, la BBC o The Times han puesto su lupa bajo este capítulo negro de la historia del deporte español y hablan en sus respectivas portadas del incidente.

En The Guardian han llegado a tildar a Luis Rubiales de una persona "desafiante" después de que el presidente de la RFEF se negara en rotundo a presentar su dimisión pese a todas las presiones recibidas. En este mismo medio se hicieron eco, en su lugar más destacado de la portada, del comunicado de Jennifer Hermoso desmintiendo las palabras de Luis Rubiales en las que decía que el beso fue consentido.

Luis Rubiales, presidente de la RFEF. RFEF.

En la BBC la trascendencia que se está dando a la polémica acción de Luis Rubiales también está siendo gigantesca. Este medio ha llevado a sus lugares principales de su portal web la polémica, y destacó en sus titulares que Jenni Hermoso "no dio su consentimiento" para ser besada por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

Por otra parte, la BBC también quiso darle relevancia a la postura del Gobierno, personificada en la figura de Víctor Francos, el director del Consejo Superior de Deportes. El medio británico destacó que el CSD quisiera convertir este momento en el 'Me too' del fútbol español.

[El CSD llevará a Rubiales ante el TAD: "Esperemos que esto sea el 'Me too' del fútbol español"]

Para The Times, un periódico siempre muy riguroso, fue muy llamativo que el Gobierno quisiera actuar contra Luis Rubiales. Eso fue lo que destacaron en sus informaciones tras la intervención pública de Víctor Francos. Además, estuvieron muy pendientes de la comparecencia del propio presidente de la RFEF en la Asamblea y catalogaron la actitud de Rubiales de "desafiante".

De esta manera, con los diarios más prestigiosos del mundo dando cabida al polémico beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso, se demuestra que el alcance de esta noticia va mucho más allá de las fronteras españolas. El mundo entero parece escandalizado por la actitud que mostró el presidente de la Real Federación Española de Fútbol durante la celebración de un Mundial que, en lo deportivo, ha quedado lamentablemente ya ensombrecido.

