Luis Rubiales dimitirá este viernes como presidente de la RFEF por su beso a Jenni Hermoso

Su comportamiento tras la final del Mundial de fútbol femenino y la presión ejercida desde la sociedad y el frente político se llevan por delante a Luis Rubiales. El máximo mandatario presentará su dimisión como presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) este viernes en la Asamblea al tener la certeza de que iba a ser inhabilitado el próximo lunes, siendo el capítulo del beso a Jenni Hermoso el que ha acabado con su mandato tras resistir durante cinco años a varias polémicas.

Una decisión motivada tras conocer que el CSD iba a presentar las correspondientes denuncias el próximo lunes ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Fue el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, el que puso en conocimiento dicha información.

"El CSD va a tomar sus propias decisiones a partir del lunes, pero esperamos que sean antes los propios encargados de la Federación Española de Fútbol", explicó Iceta, algo que finalmente ha ocurrido. "La vía de la RFEF responde a sus estatutos y protocolos y, desde luego, el Gobierno va a poner en conocimiento del TAD todas las denuncias presentadas", sentenciaba pocas horas antes de conocer que Rubiales dejará este viernes la Federación.

[FIFA abre expediente disciplinario a Luis Rubiales por su beso a Jenni Hermoso]

Rubiales estaba acorralado. Sus gestos en Sídney, especialmente el beso en la boca a la jugadora de la Selección, provocaron una indignación generalizada tanto dentro como fuera del país. Mientras la prensa internacional criticaba al presidente de la RFEF, en España se fueron precipitando las reacciones contra la figura del dirigente acusándole de "abuso", "machismo" y hasta "violencia sexual", como dijo Irene Montero.

El golpe definitivo para Rubiales fue el comunicado del sindicato FUTPRO, avalado por Jenni Hermoso, en el que se pedían "medidas ejemplares" contra él. El presidente de la RFEF pensaba que la jugadora le defendería, pero la realidad fue bien distinta y le llevó a quedarse completamente solo.

Luis Rubiales, en su último acto público con la Selección. Europa Press

Este viernes está programada una Asamblea Extraordinaria en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas en la que dará a conocer su decisión. Sin embargo, las Territoriales empezaron a retirar sus apoyos -igual que algunos clubes de La Liga- y Rubiales se ha visto abocado a dar el paso al lado que se le pedía. De hecho, tal fue el rechazo a la situación que todos los clubes profesionales decidieron no acudir al acto a modo de protesta.

Fueron varios rostros los que reclamaron su dimisión durante las últimas 72 horas, desde políticos, como Patxi López (PSOE), Cuca Gamarra (PP) o Yolanda Díaz (Sumar) -solo Vox mantuvo su silencio sobre el asunto-, hasta varios equipos, como el Getafe o la Real Sociedad. El Consejo Superior de Deportes (CSD) llegó a recibir cuatro denuncias pidiendo la inhabilitación de Rubiales: Sumar, la Liga F (Liga Profesional de Fútbol Femenino), Miguel Ángel Galán y Estrada Fernández.

La situación era insostenible hasta el punto que Félix Bolaños (ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática) afirmó que el Gobierno actuaría si no había acontecimientos antes de la Asamblea: "Desde el Gobierno estamos siguiendo muy de cerca este caso porque las cosas no pueden quedar así. Desde luego, esperamos acontecimientos. Pero si no se producen, el Gobierno va a actuar. La posición la han marcado con mucha claridad tanto el presidente del Gobierno, como el ministro de Cultura y Deporte y el presidente del CSD. Esperamos que se produzcan acontecimientos y, si no, el Gobierno actuará", afirmó.

Tampoco se había quedado a un lado la FIFA tras la polémica vivida en la final del Mundial femenino. El organismo presidido por Gianni Infantino abrió un expediente disciplinario al todavía presidente de la RFEF este jueves. Los hechos ocurridos tras el partido frente a Inglaterra pueden constituir violaciones el artículo 13, párrafos 1 y 2, del Código Disciplinario.

El artículo sobre el que se centra el expediente considera sancionable la violación de las reglas básicas de conducta digna, insultar a una persona física o jurídica de cualquier forma, especialmente utilizando gestos, señas y lenguaje ofensivos. Una situación que acabará con Rubiales presentando su dimisión este viernes.

Sigue los temas que te interesan