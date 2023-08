Del gesto obsceno junto a la Reina a las disculpas bumerán: los cinco errores de Rubiales tras el Mundial

Las disculpas de Luis Rubiales tras el beso a Jenni Hermoso no han conseguido cesen las críticas hacia su figura. En apenas 24 horas el presidente de la RFEF ha encadenado 5 momentos que no han pasado desapercibidos.

Sin duda, una de las imágenes de la Copa del Mundo fue el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso, delantera de la Selección. En la recogida de las medallas de campeones, el máximo mandatario del fútbol español se mostró eufórico con las jugadoras, tanto que terminó besando en la boca a la atacante del Pachuca.

Una acción que no le gustó a Jenni Hermoso: "¿Pero qué hago yo? Eh, no me ha gustado", dijo la futbolista en el vestuario, en unas palabras emitidas en directo a través de Instagram.

Luis Rubiales también estuvo presente en la fiesta dentro del vestuario de la Selección. Aún extasiado, el motrileño anunció a las jugadoras que les regalará un viaje pagado a Ibiza. También, mientras agarraba a la delantera, bromeó asegurando que allí se casará con Jenni Hermoso. La secuencia fue captada en un directo por Salma Paralluelo.

La escena con Jenni Hermoso fue lo que desencadenó el aluvión de críticas al presidente de la Federación Española de Fútbol. Sin embargo, durante el partido tuvo otro comportamiento que no pasó desapercibido.

🚨 NO es solo el beso sin permiso a Jenni Hermoso.



Esta es la imagen de Luis Rubiales, presidente de la RFEF, tocándose sus genitales en el palco junto a la Reina, la Infanta y el presidente de la FIFA,



Esta imagen es dantesta para la Marca España. pic.twitter.com/G75xScsKR1 — Perendinador (@Perendinador) August 21, 2023

Una vez la colegiada decretó el final del partido Rubiales se mostró eufórico levantando los brazos al cielo. Sin embargo, en un momento dado se llevó la a mano a la entrepierna para tocarse los testículos en señal de "celebración". Lo hizo en una zona reservada para las autoridades al lado de la reina Letizia y la infanta Sofía.

Momento de la disculpa

En el programa 'El Partidazo' de la Cadena COPE Rubiales le quiso aclarar a Juanma Castaño su beso en la boca a Jenni Hermoso: "No hagamos caso de los idiotas y de los estúpidos, de verdad. Es un pico de dos amigos celebrando algo. No estamos para gilipolleces. Yo, con todo lo que he pasado, más gilipolleces y más tontos del culo, no. No hagamos caso y disfrutemos de lo bueno y ni me digáis cosas de pringados que no saben ver lo positivo. Es una cosa sin maldad. Si hay tontos, que sigan con sus tonterías. Hay más tontos que ventanas. Vamos a hacer caso a los que no son tontos. Es una cosa sin maldad y una tontería, si la gente quiere perder el tiempo en ello...", declaró el presidente de la RFEF.

Ante el gran revuelo formado por el beso, los gestos, la fiesta en el vestuario y las declaraciones en la radio, Luis Rubiales publicó en la tarde del lunes un vídeo pidiendo disculpas.

"Seguramente me he equivocado", dijo Rubiales en un vídeo grabado durante la escala en Doha en el viaje de regreso a España. El directivo señala que lo que se vio dentro de la expedición como algo "natural" y "sin mala fe" fuera sí se le ha dado importancia. Hace énfasis en que entre él y Jenni Hermoso "hay una magnífica relación".

"Si hay gente que se ha sentido dañada, tengo que pedir disculpas. Y toca aprender. Cuando uno es presidente de una institución tan importante como la Federación, tiene que tener más cuidado, sobre todo en este tipo de ceremonias", prosiguió.

El presidente de la RFEF concluyó el vídeo mostró su tristeza por "empañar" la celebración: "Por último, estoy apenado porque, ante el mayor éxito de nuestra historia en el fútbol femenino, y en la historia general, esto haya empañado en cierto modo la celebración. Hay que dar el mérito a estas mujeres, al equipo liderado por Jorge Vilda. Esto se tiene que celebrar por todo lo alto".

