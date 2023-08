Asesinan al hermano de Jorelyn Carabalí, jugadora de la selección femenina de Colombia

Tras firmar un gran Mundial en la que Colombia llegó por primera vez a cuartos de final, la jugadora Jorelyn Carabalí recibió la noticia de que su hermano menor había sido asesinado en una discoteca de la ciudad de Cali el domingo 13 de agosto.

Esto ocurre el mismo día en el que las futbolistas y la delegación colombiana está llegando a suelo colombiano desde Oceanía, en donde la misma Jorelyn se destacó como una de las más importantes del equipo dirigido por Nelson Abadía.

Paulo Andrés Carabalí, de 23 años, fue la víctima del asesinato, quien estaba con su novia en el momento del ataque. Así lo confirmó William Quintero, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cali, en declaraciones oficiales.

"Se presenta el homicidio de una persona en la parte interna de un establecimiento nocturno, en donde según lo que se ha podido determinar con los vigilantes es, que ingresa un sujeto y le dispara en repetidas ocasiones y le quita la vida", declaró Quintero.

Del joven se sabe que era DJ, pero también revelaron que estaría vinculado con el préstamo de dinero a diferentes personas en la modalidad 'gota a gota' o 'paga diario'. Esta no es una actividad avalada por la ley y consiste en dar una cantidad de dinero para ir cobrando intereses que crecen día a día, pero que los cobros se hacen con presiones al deudor.

Según el mismo oficial de la Policía, esta práctica de Paulo Andrés ya venía causando problemas para él en el último tiempo: "Se ha podido determinar que este sujeto se dedicaba al tema de 'gota a gota' en el sector en el que residía y esto le ha generado algunos problemas con algunas estructuras (criminales)".

Segundo hermano asesinado

El hecho trágico anterior ocurrió en 2017 y la víctima fue Juan Francisco Martínez Arce de 15 años, medio hermano de la futbolista. Según lo publicado, a él lo asesinaron en una cancha de fútbol de la misma ciudad de Cali.

En ese momento Jorelyn jugaba en el club Orsomarso y habló en la web 'Fémina Fútbol' sobre lo que significó esa pérdida: "cuándo se acabó la Liga, regresamos a la escuela para seguir trabajando. A los pocos meses, mi hermano falleció y pocos días después me llamaron de la Escuela. El presidente de Atlético Huila quería contar conmigo y otras jugadoras, pero yo no me quería ir por el momento que atravesaba".

Jorelyn Carabalí durante el partido frente a Inglaterra

Se han visto las muestras de apoyo a la defensora de 'la Tricolor', la más importante y que confirmaba la noticia se dio desde la Federación Colombiana de Fútbol, que en sus redes y web oficial publicaron un mensaje luctuoso por esta triste novedad.

