El FC Barcelona activa una nueva palanca e ingresará 120 millones para solucionar sus problemas

El FC Barcelona ya tiene su ansiada palanca este verano. El conjunto culé ha hecho oficial la llegada de dos nuevos socios, LIBERO Football Finance AG y NIPA Capital B.V. para hacerse con el 29,5% de Barça Vision, llamada también Bridgeburg Invest como marca comercial.

Esto ha supuesto que las arcas del Barça reciban más dinero del esperado. En un principio, el club presidido por Joan Laporta iba a ingresar 60 millones de euros, pero han conseguido duplicar esa cantidad gracias a revender una parte de Barça Studios a sus nuevos socios, aumentando la cifra hasta los 120 millones de euros.

De esta manera, LIBERO y NIPA Capital se hacen con unaparte de la participación que estaba en manos de Socios.com y Orpheus Media. Una medida que servirá para potenciar Barça Vision, que es la iniciativa del Club para agrupar todas las acciones asociadas al Web3, NFT's y Metaverso que forman parte de la estrategia del Club para construir el Espai Barça Digital.

✅ El FC Barcelona anuncia la entrada de nuevos socios estratégicos para el crecimiento de Barça Vision y también el acuerdo con Mountain & Co. I Acquisition Corp, que garantiza el éxito de Barça Media — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 11, 2023

Esto supone un soplo de aire fresco para el Barça. El club se encontraba en una situación crítica a falta de un par de días para su inicio de liga al no tener inscrito al grueso de la plantilla. Gracias a esa inyección económica, Xavi Hernández podrá disponer de la mayoría de jugadores, especialmente de Iñigo Martínez e Ilkay Gundogan. Ambos podían marcharse si no eran inscritos, pero finalmente eso no ocurrirá.

Además, también les permitará afrontar una serie de fichajes para reforzar la plantilla en esta recta final del mercado de fichajes. Añadido a las ventas realizadas como la de Kessié, el Barça vuelve a tener una situación relativamente controlada en las finanzas y buscará firmar a algún gran jugador en los últimos días.

Comunicado del Barcelona

"El FC Barcelona ha anunciado que LIBERO Football Finance AG y los asesores de inversiones privadas NIPA Capital B.V. se han convertido en nuevos socios de Bridgeburg Invest, marca comercial de Barça Vision.

Estos inversores han adquirido el 29,5% de la propiedad de Barça Vision (Bridgeburg) por 120 millones de euros correspondiente a una parte de la participación que estaba en manos de Socios.com y Orpheus Media. Barça Vision es la iniciativa del Club para agrupar todas las acciones asociadas al Web3, NFT's y Metaverso que forman parte de la estrategia del Club para construir el Espai Barça Digital.

Con este movimiento el FC Barcelona logra reforzar la estructura de Barça Vision con socios estratégicos que aportan conocimiento y experiencia en la búsqueda de oportunidades de negocio relacionados con la industria del deporte.

La compañía con sede en Alemania LIBERO, que cotiza en el Mercado Regulado de la Bolsa de Frankfurt (ISIN: DE000A161N22), es especialista en el apoyo integral de los clubes de fútbol en temas de financiación y rentabilidad ofreciendo asesoramiento y apoyo en todos los aspectos económicos de las compañías.

NIPA Capital B.V, compañía de inversión con sede en los Países Bajos, proporciona una visión única e innovadora en el proceso de aceleración del crecimiento de empresas y seguirá asesorando a la entidad en el futuro.

La venta de la participación en Bridgeburg Invest se llevó a cabo de acuerdo con la autorización de la Asamblea General de Socios y Socias del FC Barcelona celebrada el 23 de octubre de 2021 y ratificada la participación de Socios.com y Orpheus Media como socios minoritarios en la del 9 de octubre de 2022.

Socios.com y Orpheus, como socios tecnológicos estratégicos del Club, seguirán jugando un rol principal en la estrategia Web3 del FC Barcelona, aportando su conocimiento e infraestructura tecnológica para desarrollar nuevas oportunidades a través de sus canales y BAR Fan Token".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

Sigue los temas que te interesan